Diamond League, grande attesa per Larissa Iapichino: cosa succederà a Londra

Larissa Iapichino è chiamata a ripetersi a Londra, in Diamond League, dopo aver fissato il record italiano: l’avvicinamento alla tappa inglese

Dopo aver regalato un’emozione indimenticabile a Eugene, strappando per un solo centimetro il record italiano di salto in lungo alla leggendaria madre Fiona May e venendo preceduta per un’incollatura soltanto dalla campionessa olimpica e mondiale Tara Davis-Woodhall, Larissa Iapichino ha già fissato il suo prossimo obiettivo.

La nuova primatista tricolore, autrice di un balzo eccezionale a 7,12 metri che la proietta al secondo posto delle liste mondiali stagionali, sarà infatti la protagonista della tappa londinese della Diamond League, in programma sabato 18 luglio.

Si tratterà del suo primo rientro in gara nel Vecchio Continente dopo la trionfale trasferta oltreoceano, e rappresenta un banco di prova fondamentale a meno di un mese dall’inizio dei Campionati Europei di Birmingham.

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Attualmente, Iapichino è l’unica atleta italiana presente nella lista preliminare dell’evento inglese, che costituisce l’undicesimo atto della regular season del massimo circuito itinerante di atletica leggera.

Iapichino vuole stupire anche a Londra

Un dettaglio rende l’appuntamento ancora più speciale: la 24enne saltatrice toscana festeggerà il suo 25esimo compleanno proprio in quel sabato, a Londra.

Grazie alla sua prestazione da urlo in Oregon, Larissa si presenterà sulla pedana del London Stadium con il miglior accredito tecnico tra le iscritte, assumendo di fatto i panni della donna da battere.

Tuttavia, il campo partenti non regalerà sconti, presentando un livello medio-alto con la presenza della fenomenale tedesca Malaika Mihambo. E occhio anche a Claire Bryant, Agate De Sousa, Hilary Kpatcha, Natalia Linares e Jazmin Sawyers, padrona di casa.