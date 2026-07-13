Ranking FIFA, Italia giù al 15° posto dopo l’assenza ai Mondiali 2026

Gli Azzurri, dodicesimi prima del torneo, scivolano dietro anche a Croazia e Svizzera. È il punto più basso dal giugno 2019, dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.

L’Italia deve fare i conti con una nuova discesa nel ranking FIFA. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2026, gli Azzurri sono scivolati al quindicesimo posto della classifica internazionale aggiornata alle semifinali del torneo.

La Nazionale era dodicesima prima dell’inizio della Coppa del Mondo, ma ora è stata superata anche da Croazia e Svizzera, ritrovandosi nel punto più basso dal giugno 2019.

Italia al 15° posto nel ranking FIFA

La mancata qualificazione ai Mondiali 2026 pesa sul ranking dell’Italia, che perde terreno rispetto alle principali nazionali europee e mondiali.

Gli Azzurri sono ora quindicesimi con 1704,73 punti, alle spalle della Svizzera, quattordicesima con 1710,88 punti, e della Croazia, tredicesima con 1723,05 punti.

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Il precedente del 2019 dopo Russia 2018

L’attuale posizione rappresenta il dato più basso per l’Italia dal giugno 2019, quando la Nazionale stava cercando di ripartire dopo l’assenza ai Mondiali di Russia 2018.

In quel caso il percorso fu affidato a Roberto Mancini e portò poi alla vittoria dell’Europeo nell’estate 2021. Un cammino di rilancio che ora spera di ripetere il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, affiancato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal nuovo advisor Leonardo.

Ranking FIFA, le semifinaliste del Mondiale nelle prime quattro posizioni

Una curiosità riguarda le prime quattro posizioni del ranking aggiornato alle semifinali dei Mondiali 2026: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra occupano anche i primi quattro posti della classifica FIFA.

La Francia è al comando con 1948,97 punti, davanti all’Argentina con 1943,47. Terza la Spagna con 1934,79 punti, quarta l’Inghilterra con 1889,42.

La classifica FIFA aggiornata alle semifinali dei Mondiali

1. Francia – 1948,97 punti

2. Argentina – 1943,47 punti

3. Spagna – 1934,79 punti

4. Inghilterra – 1889,42 punti

5. Brasile – 1804,92 punti

6. Marocco – 1803,99 punti

7. Portogallo – 1787,85 punti

8. Belgio – 1778,36 punti

9. Olanda – 1775,54 punti

10. Messico – 1754,30 punti

11. Colombia – 1739,89 punti

12. Germania – 1726,22 punti

13. Croazia – 1723,05 punti

14. Svizzera – 1710,88 punti

15. Italia – 1704,73 punti

Italia, ora serve una nuova ripartenza

In attesa della scelta del nuovo commissario tecnico, la Nazionale è chiamata a ricostruire dopo l’ennesima assenza mondiale.

Il ranking fotografa un momento difficile, ma anche il punto da cui ripartire per provare ad aprire un nuovo ciclo azzurro.