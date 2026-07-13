Sinner è l’erede di Djokovic? Stesso numero di tornei vinti: coincidenza folle

C’è un incredibile parallelismo statistico tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: i dati non lasciano più alcun dubbio

Il tennis mondiale assiste a un parallelo storico incredibile. Jannik Sinner, il fenomeno altoatesino classe 2001, sta scrivendo pagine d’oro nello sport tricolore, accumulando un bottino di successi che ricorda in modo impressionante l’ascesa fulminante di una leggenda vivente: Novak Djokovic.

A pochi giorni dal suo venticinquesimo compleanno, il campione vanta un palmarès di tutto rispetto. Il suo archivio conta trenta titoli nel circuito maggiore: cinque prove del Grande Slam, due ATP Finals, dieci tornei Masters 1000, sette titoli ATP 500 e sei corone ATP 250.

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A questi numeri si aggiungono settimane preziose trascorse in vetta alla classifica mondiale, confermando un dominio raro nell’era moderna del tennis. Ciò che lascia senza parole gli analisti è il confronto temporale.

I tornei vinti non lasciano dubbi: Sinner ha un ritmo alla Djokovic

Esattamente alla stessa età, ventiquattro anni e undici mesi, anche il fuoriclasse serbo aveva raggiunto la soglia dei trenta titoli professionistici. Il percorso iniziale di Djokovic, prima di scardinare il celebre dualismo Federer-Nadal, presentava cifre quasi speculari: cinque Grandi Slam, una ATP Finals, undici Masters 1000, sette ATP 500 e sei ATP 250.

Sebbene le strade percorse dai due campioni siano state molto diverse, questa sovrapposizione statistica incredibile e affascinante eleva ulteriormente il valore delle imprese dell’italiano.

Non si tratta di una semplice curiosità anagrafica, ma la conferma che Sinner sta seguendo una traiettoria di grandezza assoluta. Si proietta così prepotentemente nell’olimpo dei tennisti che hanno cambiato per sempre la storia del gioco, con nuovi record destinati molto probabilmente a essere presto superati.