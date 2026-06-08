Mondiali 2026, guida completa ai gironi: calendario, formula e favorite gruppo per gruppo

Dodici gruppi da quattro squadre, 48 nazionali al via e una nuova formula che porterà ai sedicesimi di finale. Dal girone dell’Argentina a quello della Francia, passando per Brasile, Spagna e Inghilterra: ecco la composizione completa dei gironi dei Mondiali 2026 e le prime indicazioni sulle favorite.

I Mondiali 2026 saranno i primi nella storia a coinvolgere 48 nazionali. Una rivoluzione che modifica anche la struttura della fase a gironi, articolata in dodici raggruppamenti da quattro squadre ciascuno.

La nuova formula garantirà un numero maggiore di partite e una fase iniziale particolarmente equilibrata, con molte nazionali chiamate a giocarsi fino all’ultimo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Come funziona la formula dei Mondiali 2026

Le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in dodici gironi da quattro nazionali.

Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun gruppo, oltre alle otto migliori terze. In questo modo il torneo passerà da 48 a 32 squadre.

La fase a eliminazione diretta prenderà il via dai sedicesimi di finale, seguiti da ottavi, quarti, semifinali, finale per il terzo posto e finalissima.

Gruppo A: Messico favorito davanti a Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca

Il girone inaugurale vede il Messico padrone di casa partire con i favori del pronostico. Attenzione però alla Corea del Sud, mentre Sudafrica e Repubblica Ceca proveranno a inserirsi nella corsa qualificazione.

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca.

Gruppo B: Canada e Svizzera cercano il passaggio del turno

Girone sulla carta equilibrato. Il Canada potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, mentre la Svizzera parte con maggiore esperienza internazionale.

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera.

Gruppo C: Brasile chiamato a rispettare i pronostici

I verdeoro guidano un raggruppamento che comprende anche Marocco, Scozia e Haiti. I nordafricani rappresentano l’ostacolo principale sulla strada della Seleçao.

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

Gruppo D: Stati Uniti sotto pressione

Gli Stati Uniti vogliono essere protagonisti davanti ai propri tifosi, ma dovranno fare attenzione a Turchia, Australia e Paraguay.

Gruppo D: Stati Uniti, Turchia, Australia, Paraguay.

Gruppo E: Germania favorita

I tedeschi guidano un gruppo completato da Costa d’Avorio, Ecuador e Curaçao.

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao.

Gruppo F: equilibrio tra Olanda e Giappone

Uno dei gironi più interessanti della prima fase. Olanda e Giappone sembrano avere qualcosa in più, ma anche Svezia e Tunisia possono ambire alla qualificazione.

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia.

Gruppo G: Belgio a caccia di conferme

Belgio favorito sulla carta, con Egitto e Iran pronti a contendere il passaggio del turno. Più staccata la Nuova Zelanda.

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda.

Gruppo H: Spagna e Uruguay le squadre da battere

Probabilmente uno dei gruppi più competitivi dell’intera manifestazione, con due nazionali di grande tradizione come Spagna e Uruguay.

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

Gruppo I: Francia e Norvegia attirano l’attenzione

Kylian Mbappé da una parte, Erling Haaland dall’altra. Un girone che promette spettacolo e che comprende anche Senegal e Iraq.

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.

Gruppo J: Argentina favorita

I campioni del mondo in carica guidano un raggruppamento completato da Algeria, Austria e Giordania.

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

Gruppo K: Portogallo contro Colombia

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo trova sulla sua strada una Colombia molto ambiziosa. Completano il girone Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan.

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia.

Gruppo L: Inghilterra e Croazia davanti a tutti

L’ultimo raggruppamento mette di fronte due nazionali europee di primo piano come Inghilterra e Croazia, con Ghana e Panama pronte a sfruttare ogni occasione.

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

Quali sono i gironi più difficili?

Sulla carta il Gruppo H con Spagna e Uruguay e il Gruppo I con Francia, Senegal e Norvegia sembrano i più competitivi. Grande attenzione anche al Gruppo F, dove Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia possono dare vita a una delle lotte più equilibrate della fase iniziale.

Con dodici gironi e una formula inedita, i Mondiali 2026 promettono una prima fase ricca di incroci interessanti e possibili sorprese già dalle prime giornate.