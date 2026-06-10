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Mondiali Calcio 2026

Mondiali 2026 in tv: calendario completo, partite e dove vederle tra Rai e Dazn

Franz Monaco
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Mondiali 2026 dove vedere

L’attesa è finita: giovedì 11 giugno prende il via la Coppa del Mondo 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ecco il calendario della fase a gironi, la formula del torneo e tutte le informazioni sulla copertura televisiva.

I Mondiali di calcio 2026 sono pronti a partire. Giovedì 11 giugno scatterà ufficialmente la ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la prima della storia con 48 nazionali partecipanti e la prima organizzata congiuntamente da tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada.

Ad aprire la manifestazione sarà la sfida inaugurale del Gruppo A tra Messico e Sudafrica, preceduta dalla tradizionale cerimonia d’apertura. La finale è invece in programma il 19 luglio.

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Come funziona il Mondiale 2026

La nuova formula prevede 48 nazionali suddivise in 12 gironi da quattro squadre.

Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun gruppo e le otto migliori terze. Da lì prenderanno il via i sedicesimi di finale, novità assoluta nella storia della competizione.

I gironi dei Mondiali 2026

Gruppo A

Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia

Gruppo B

Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C

Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D

Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E

Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F

Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G

Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H

Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I

Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J

Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K

Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L

Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Mondiali 2026: le partite più attese della fase a gironi

Il torneo si aprirà l’11 giugno con Messico-Sudafrica alle ore 21:00.

Tra gli appuntamenti più attesi della prima fase spiccano:

  • Brasile-Marocco (14 giugno)
  • Olanda-Giappone (14 giugno)
  • Francia-Senegal (16 giugno)
  • Argentina-Algeria (17 giugno)
  • Portogallo-RD Congo (17 giugno)
  • Inghilterra-Croazia (17 giugno)
  • Spagna-Arabia Saudita (21 giugno)
  • Argentina-Austria (22 giugno)
  • Norvegia-Senegal (23 giugno)
  • Svizzera-Canada (24 giugno)
  • Norvegia-Francia (26 giugno)
  • Uruguay-Spagna (27 giugno)
  • Colombia-Portogallo (28 giugno)

Le date della fase finale

Sedicesimi di finale

Dal 28 giugno al 4 luglio

Ottavi di finale

Dal 4 al 7 luglio

Quarti di finale

9, 10, 11 e 12 luglio

Semifinali

14 e 15 luglio

Finale per il terzo posto

18 luglio

Finale

19 luglio

Dove vedere i Mondiali 2026 in tv e streaming

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in diretta streaming su Dazn.

La Rai proporrà invece 35 incontri in chiaro, compresi i match più importanti della competizione, con diretta televisiva e streaming gratuito su RaiPlay.

Gli appassionati potranno quindi seguire l’intero torneo su Dazn oppure una selezione delle sfide principali sui canali Rai fino alla finalissima del 19 luglio.

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