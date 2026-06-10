Mondiali 2026 in tv: calendario completo, partite e dove vederle tra Rai e Dazn

L’attesa è finita: giovedì 11 giugno prende il via la Coppa del Mondo 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ecco il calendario della fase a gironi, la formula del torneo e tutte le informazioni sulla copertura televisiva.
I Mondiali di calcio 2026 sono pronti a partire. Giovedì 11 giugno scatterà ufficialmente la ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la prima della storia con 48 nazionali partecipanti e la prima organizzata congiuntamente da tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada.
Ad aprire la manifestazione sarà la sfida inaugurale del Gruppo A tra Messico e Sudafrica, preceduta dalla tradizionale cerimonia d’apertura. La finale è invece in programma il 19 luglio.
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Come funziona il Mondiale 2026
La nuova formula prevede 48 nazionali suddivise in 12 gironi da quattro squadre.
Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun gruppo e le otto migliori terze. Da lì prenderanno il via i sedicesimi di finale, novità assoluta nella storia della competizione.
I gironi dei Mondiali 2026
Gruppo A
Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia
Gruppo B
Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C
Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D
Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E
Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F
Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G
Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H
Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I
Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J
Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K
Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L
Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Mondiali 2026: le partite più attese della fase a gironi
Il torneo si aprirà l’11 giugno con Messico-Sudafrica alle ore 21:00.
Tra gli appuntamenti più attesi della prima fase spiccano:
- Brasile-Marocco (14 giugno)
- Olanda-Giappone (14 giugno)
- Francia-Senegal (16 giugno)
- Argentina-Algeria (17 giugno)
- Portogallo-RD Congo (17 giugno)
- Inghilterra-Croazia (17 giugno)
- Spagna-Arabia Saudita (21 giugno)
- Argentina-Austria (22 giugno)
- Norvegia-Senegal (23 giugno)
- Svizzera-Canada (24 giugno)
- Norvegia-Francia (26 giugno)
- Uruguay-Spagna (27 giugno)
- Colombia-Portogallo (28 giugno)
Le date della fase finale
Sedicesimi di finale
Dal 28 giugno al 4 luglio
Ottavi di finale
Dal 4 al 7 luglio
Quarti di finale
9, 10, 11 e 12 luglio
Semifinali
14 e 15 luglio
Finale per il terzo posto
18 luglio
Finale
19 luglio
Dove vedere i Mondiali 2026 in tv e streaming
Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in diretta streaming su Dazn.
La Rai proporrà invece 35 incontri in chiaro, compresi i match più importanti della competizione, con diretta televisiva e streaming gratuito su RaiPlay.
Gli appassionati potranno quindi seguire l’intero torneo su Dazn oppure una selezione delle sfide principali sui canali Rai fino alla finalissima del 19 luglio.