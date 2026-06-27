Mondiali 2026, Belgio e Spagna avanti da prime: Capo Verde nella storia, Uruguay eliminato

La notte dei Mondiali 2026 ha chiuso due gironi ricchi di colpi di scena. Nel Gruppo G il Belgio si prende il primo posto grazie al largo successo sulla Nuova Zelanda, mentre l’Egitto passa da secondo dopo il pareggio con l’Iran. Nel Gruppo H, invece, la Spagna batte l’Uruguay e chiude in vetta, ma la vera favola è Capo Verde: con lo 0-0 contro l’Arabia Saudita vola ai sedicesimi, eliminando proprio la Celeste di Marcelo Bielsa.

Belgio cinico, Egitto col brivido

Il Belgio di Rudi Garcia si rialza nel momento decisivo e travolge la Nuova Zelanda 5-1, prendendosi il primo posto del Gruppo G. Grande protagonista Trossard, autore di una doppietta, mentre vanno a segno anche De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. Per gli oceanici gol della bandiera di Just nel finale.

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Più sofferta la qualificazione dell’Egitto, fermato sull’1-1 dall’Iran: Saber sblocca subito al 5′, Rezaeian pareggia al 14′, poi nel finale il gol di Khalizadeh viene annullato. Classifica finale: Belgio ed Egitto a 5 punti, Iran terzo a 3 e Nuova Zelanda ultima a zero.

Spagna prima, Capo Verde da favola

Nel Gruppo H alla Spagna basta un gol di Baena al 41′, favorito da un errore di Muslera, per battere l’Uruguay di misura. La squadra di De La Fuente chiude prima a 7 punti, mentre Bielsa saluta il Mondiale con grande amarezza e un finale nervoso, segnato anche dal rosso a Canobbio.

A fare festa è soprattutto Capo Verde, che pareggia 0-0 con l’Arabia Saudita e chiude secondo con tre punti, frutto di tre pareggi. Per un Paese di circa 500mila abitanti è un risultato storico: ai sedicesimi di finale sfiderà l’Argentina campione del mondo in carica.