Mondiale, ultimi posti per gli ottavi: Argentina in campo, Australia-Egitto apre la serata

Proseguono i sedicesimi di finale del Mondiale e la giornata di venerdì 3 luglio mette in palio gli ultimi pass per gli ottavi. Tra oggi e la notte italiana di sabato scenderanno in campo otto nazionali, con quattro sfide decisive per completare il quadro della fase successiva.

Australia-Egitto apre il programma serale

Dopo la sfida del mattino tra Svizzera e Algeria, il programma entrerà nel vivo alle 20.00 con Australia-Egitto. Una partita che mette di fronte due squadre alla ricerca di un risuolato pesante, in una fase del torneo dove ogni errore può diventare definitivo.

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Per entrambe sarà una gara da dentro o fuori: l’Australia proverà a far valere organizzazione e fisicità, mentre l’Egitto cercherò qualità e concretezza negli ultimi metri.

Argentina nella notte, poi Colombia-Ghana

Grande attesa anche per l’Argentina di Lione Messi, chiamata all’esordio nella fase a eliminazione diretta di questa edizione. L’Albiceleste affronterà Capo Verde nella notte italiana, con calcio d’inizio fissato alle 00.00 di sabato 4 luglio.

A chiudere il programma sarà invece Colombia-Ghana, prevista alle 3.30. Un inconscio potenzialmente molto aperto, tra talento sudamericano e intensità africana. Il Mondiale entra sempre più nella sua parte calda: ora non basta più giocare bene, bisogna sopravvivere.