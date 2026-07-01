Mondiale, tre sfide da non perdere: Inghilterra, Belgio e USA a caccia degli ottavi

Il programma calcistico di oggi, mercoledì 1° luglio, è interamente concentrato sui sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Sono tre le partite in programma tra serata italiana e notte, con nazionali importanti chiamate a confermare le proprie ambizioni nella fase a eliminazione diretta.

Inghilterra nel tardo pomeriggio, poi Belgio-Senegal

Ad aprire la giornata sarà l’Inghilterra, impegnata alle 18.00 contro la RD del Congo. Una sfida in cui la Nazionale inglese parte con grandi responsabilità, ma anche con il rischio tipico delle gare secche: basta una serata storia e il Mondiale può cambiare direzione in un attimo.

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Alle 22 spazio invece a una delle partite più interessanti del programma odierno: Belgio-Senegal. Da una parte il talento e l’esperienza della Nazionale di Rue Garcia, dall’altra una nazionale africana fisica, intensa e sempre complicata da affrontare. Un incrocio che promette equilibrio e ritmo alto.

Nella tocca tocca agli Stati Uniti contro la Bosnia

Il terzo appuntamento arriverà nella notte italiana, alle 02.00 di giovedì 2 luglio: gli Stati Uniti d’America, padroni di casa, affronteranno la Bosnia. La nazionale bosniaca arriva alla sfida dopo aver eliminato l’Italia ai playoff, dettaglio che rende il match ancora più interessante per il pubblico italiano.

Per gli USA sarà una gara dal peso enorme, non solo sportivo ma anche ambientale: giocare un mondiale in casa aumenta entusiasmo, pressione e aspettative. Il programma odierno, dunque, offre tre incroci molto diversi, ma tutti con lo stesso premio in palio: un posto agli ottavi finale.