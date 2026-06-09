Mondiale, si parte: c’è anche un po’ di Italia, le ultime su Neymar

Il conto alla rovescia per il Mondiale è terminato con la consegna delle liste ufficiali delle 48 nazionali. La competizione si apre con le prime designazioni arbitrali, che coinvolgono l’Italia, e le notizie sul recupero di Neymar.

Arbitri e liste ufficiali delle nazionali

Giovedì 11 giugno alle 21 inizia il Mondiale con la sfida tra Messico e Sudafrica, affidata alla direzione del brasiliano Wilton Sampaio.

La Fifa ha reso note le designazioni per le prime quattro partite del torneo, inserendo anche una presenza italiana. Marco Di Bello figura infatti come supporto VAR per l’incontro tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, fissato per il 12 giugno alle 4 del mattino e diretto dall’egiziano Amin Mohamed.

Nelle ore successive debuttano anche le altre nazioni ospitanti: l’argentino Facundo Tello arbitra Canada contro Bosnia ed Erzegovina, mentre all’olandese Danny Makkelie tocca la gara tra Stati Uniti e Paraguay.

Nel frattempo, tutte le 48 squadre partecipanti hanno ufficializzato le liste definitive dei convocati, composte da un minimo di 23 a un massimo di 26 giocatori.

Il recupero di Neymar nel Brasile

Tra i grandi confermati ci sono Lionel Messi nell’Argentina, Cristiano Ronaldo nel Portogallo e diverse stelle provenienti dal campionato italiano. Hanno fatto rumore alcune scelte tecniche, come l‘assenza totale di giocatori del Real Madrid nella Spagna. Per il Brasile invece tiene ancora banco il caso Neymar.

A due giorni dall’inizio del torneo, il ct Ancelotti sembrerebbe aver ricevuto aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni fisiche di Neymar. Il numero 10 della nazionale si è sottoposto di recente a una risonanza magnetica che ha evidenziato un’evoluzione clinica favorevole.

Attualmente il giocatore non lavora con la squadra, ma segue un programma di recupero personalizzato che alterna terapie, fisioterapia e lavoro fisico specifico. Lo staff medico brasiliano lo tiene sotto stretta osservazione, con l‘obiettivo di reintegrarlo gradualmente nel gruppo durante i prossimi giorni. La speranza dello staff tecnico verdeoro è di riaverlo a disposizione già per la partita contro il Marocco, sebbene la federazione preferisca mantenere un approccio prudente. L’obiettivo più credibile resta averlo in discreta forma per la sfida del 19 giugno contro Haiti.