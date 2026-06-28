Mondiale, il quadro completo dei sedicesimi: si parte stasera con Sudafrica-Canada

Chiusa la fase a gironi, il Mondiale entra nella fase a eliminazione diretta. Il primo match dei sedicesimi sarà Sudafrica-Canada, in programma stasera alle 21.00 ora italiana.

La fase a gironi è finita, ora il Mondiale cambia volto. Da stasera comincia il torneo degli scontri diretti, quello in cui ogni partita può pesare come una finale e non c’è più margine per rimediare.

Il quadro dei sedicesimi è completo e il primo appuntamento è già fissato: si parte con Sudafrica-Canada, in campo alle 21.00 ora italiana.

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Mondiale, comincia la fase a eliminazione diretta

Dopo il percorso nei gironi, le squadre qualificate entrano nella parte più delicata della competizione. I sedicesimi aprono ufficialmente la corsa verso le fasi finali, con un programma ricco di sfide interessanti e incroci dal peso già decisivo.

Sudafrica-Canada inaugura il nuovo capitolo del Mondiale, mentre nelle prossime gare entreranno in scena anche alcune delle principali candidate al titolo.

Il quadro completo dei sedicesimi

Germania-Paraguay

Francia-Svezia

Sudafrica-Canada

Olanda-Marocco

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone

Costa d’Avorio-Norvegia

Messico-Ecuador

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

Sudafrica-Canada apre il programma

La prima gara dei sedicesimi sarà dunque Sudafrica-Canada, con calcio d’inizio fissato per stasera alle 21.00. Da questo momento in avanti il Mondiale entra nella sua fase più intensa, con il tabellone a eliminazione diretta pronto a definire il cammino delle squadre ancora in corsa.