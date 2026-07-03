Mondiale, notte da big: Spagna e Portogallo avanti, Svizzera nella storia

Spagna, Portogallo e Svizzera conquistano il passaggio del turno al Mondiale, al termine di tre partite dal peso diverso ma ricche si significato. La Roja domina l’Austria, il Portogallo piega la Croazia nel finale e la Svizzera spezza una maledizione lunga 88 anni superando l’Algeria. Tre vittorie che ridisegnano il tabellone e aprono a scenari molto interessanti verso gli ottavi.

Spagna autoritaria, Portogallo di cuore: Ramos firma la festa

La Spagna manda un messaggio forte al torneo battendo l’Austria 3-0 al SoFi Stadium. Grande protagonista Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta: prima sblocca la gara al 37′, poi chiude i conti all’89’. In mezzo, il gol di Pedro Porro al 66′ certifica la superiorità della squadra di De la Fuente. Buona anche la prova di Lamine Yamal, più volte pericoloso e vicino al gol.

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Il Portogallo, invece, soffre contro la Croazia ma alla fine passa. Dopo il vantaggio croato firmato Perisic, arriva il pari di Cristiano Ronaldo su rigore. Nel recupero decide Gonçalo Ramos, bravo a colpire di testa su assist di Rafael Leao. Una connessione dal sapore rossonero, mentre la Croazia saluta tra i rimpianti e con il dubbio sul futuro di Luka Modric.

Svizzera nella storia: Algeria battuta e tabù spezzato

La Svizzera vive una serata storica battendo 2-0 l’Algeria dell’ex ct Vladimir Petkovic. La squadra di Yakin indirizza subito la partita con Embolo, a segno dopo dieci minuti, poi chiude i conti ad inizio ripresa con Ndoye.

Una vittoria pesantissima, perché la Svizzera non vinceva una gara a eliminazione diretta in un Mondiale dal 1938, quando superò la Germania. Dopo 88 anni, dunque, il tabù è finalmente caduto. Agli ottavi gli elvetici affronteranno la vincitrice tra Colombia e Ghana.