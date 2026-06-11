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Mondiali Calcio 2026

Mondiale 2026, si parte dall’Azteca: Messico-Sudafrica apre nel tempio che ha visto tutto

Lorenzo De Angelis
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Stadio azteca 11062026 sportface.it
Tutto pronto per l'inizio del Mondiale allo stadio Azteca (@vive.mexico) - Sportface.it

Ci siamo: questa sera prende il via il Mondiale 2026, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. La gara inaugurale sarà Messico-Sudafica (la stessa del 2010, ndr), in programma alle 21.00 italiane e visibile in diretta su Rai 1 e DAZN. Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.00, toccherà invece a Corea del Sud-Repubblica Ceca. Ma l’apertura non sarà una partita qualsiasi: si giocherà allo stadio Azteca, uno dei luoghi più iconici della storia del calcio.

L’Azteca, il teatro di Pelé, Maradona e della partita del secolo

Lo Stadio Azteca non è soltanto un impianto: è una specie di museo vivente del pallone. Qui sono passati Pelé nel 1970 e Maradona nel 1986, due figure che hanno trasformato il calcio in mito. Qui si è giocata Italia-Germania 4-3, la “partita del secolo”, e qui Diego ha segnato contro l’Inghilterra sia il gol più discusso sia quello più celebre della storia: la Mano de Dios e il gol del secondo. 

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In quelle tribune è passato anche Papa Giovanni Paolo II, mentre nel 1986 il Messico impazzì per la rovesciata di Manuel Negrete contro la Bulgaria. 

Messico-Sud Africa: il calcio d’inizio in uno stadio unico

Toccherà dunque a Messico e Sudafrica dare il primo calcio al Mondiale numero 23. Per L’Azteca sarà un altro capitolo di una storia enorme: diventerà infatti l’unico stadio ad aver ospitate partite inaugurali in tre edizioni diverse dei Mondiali.

Stadio azteca 11062026 sportface.it (1)

Lo stadio Azteca ospiterà la terza partita inaugurale di un Mondiale della sua storia (@vive.mexico) – Sportface.it

Non avrà la finale, e questo forse un po’ dispiace, perché pochi luoghi avrebbero potuto raccontare meglio il peso simbolico di questa competizione. Ma l’apertura basta già per restituirgli il centro della scena: il Mondiale comincia dove il calcio ha già scritto alcune delle sue pagine più leggendarie.  

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