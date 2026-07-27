Caos Italia, Maldini e Leonardo lasciano dopo 16 giorni: Mancini torna in pole

Il nuovo corso della Nazionale si interrompe prima ancora di cominciare davvero. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi di direttore tecnico e advisor della FIGC, appena 16 giorni dopo l’avvio del progetto. Una decisione clamorosa che costringe la Federazione a ripensare nuovamente l’intera struttura tecnica e riapre la corsa alla panchina azzurra.

Lo stop a Pirlo rompe gli equilibri

Alla base dell’addio di sarebbe la mancata nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico. l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria era il profilo sostenuto con maggiore convinzione da Maldini e Leonardo, ma le polemiche emerse negli ultimi giorni avrebbero spinto la FIGC a fare marcia indietro.

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La bocciatura della candidatura avrebbe compromesso il rapporto tra i due dirigenti e i vertici federali. Venute meno le condizioni per portare avanti il progetto secondo la linea concordata, Maldini e Leonardo avrebbero quindi scelto di lasciare immediatamente i propri incarichi.

Mancini favorito, Chiellini possibile nuovo DT

Il ribaltone riporta Roberto Mancini in cima alla lista per il ruolo di CT. L’ex commissario tecnico, già vincitore dell’Europeo con l’Italia, sarebbe il candidato preferito del presidente federale Giovanni malga e avrebbe ora superato la concorrenza.

Parallelamente prende quota l’ipotesi Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico, mentre si raffredda la candidatura di Thiago Motta, strettamente legata alla permanenza di Maldini e Leonardo. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, sostenuto da una parte dei club di Serie A.