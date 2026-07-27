Ciclismo Elite e Under 23, Bolognesi vince al fotofinish e Zumsteg conquista il Monte Grappa

Fine settimana ricco di spettacolo per il ciclismo Elite e U23, protagonista sulle strade venete con due gare della caratteristiche opposte. Filippo Bolognesi ha conquistato l’Alta Padovana Tour la termine di una voltata decisa soltanto dal fotofinish, mentre lo svizzero Nicola Zumsteg si è imposto in solitaria nella prestigiosa Bassano-Monte Grappa. Due successi costruiti rispettivamente sulla velocità e sulle qualità da scalatore.

Bolognesi brucia tutti sul traguardo di Tombolo

A Tombolo il 18enne Filippo Bolognesi, portacolori della Martini Lampadari BCC, ha avuto la meglio in una voltata serratissima che ha coinvolto cinque corridori. La corsa, lunga 139 chilometri è valida come seconda prova del Grand Prix Città Murata, è stata disputata a ritmi elevati da 123 partenti.

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Dopo una fuga promossa da Dylan Rawson, Raffaele Tela ed Edoardo Raschi, il gruppo ha ricucito il distacco preparando lo sprint finale. Bolognesi ha preceduto Lorenzo De Longhi e Andrea Godizzi, completando il percorso in 2 ore 56’36”, alla media di 47,341 km/h. Giovanni Sbrissa, migliore tra i padovani, ha conquistato il titolo provinciale.

Zumsteg domina sulle rampe di Grappa

Scenario completamente diverso nella Bassano-Monte Grappa, dove Nicola Zumsteg ha fatto la differenza in salita. Il corridore svizzero della Biesse Carrera Prema è arrivato da solo al traguardo, precedendo Jacopo Pignatti e Riccardo Drei.

La squadra bresciana ha lavorato compatta per accompagnarlo nelle prime posizioni all’imbocco dell’ascesa decisiva, permettendogli poi di sfruttare le proprie qualità sulle rampe del Grappa. Per Zumsteg si tratta di un’altra affermazione nel Vicentino dopo al vittoria ottenuta nella Zané-Monte Cengio, mentre la Biesse Carrera Premac celebra il terzo successo stagionale.