Tiro a Volo TV, Fabbrizi quarto nel Trap a Hangzhou: Pellielo chiude ottavo

I due azzurri restano fuori dal podio nella finale maschile della Coppa del Mondo. Successo allo statunitense William Hinton. La tappa cinese è protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Massimo Fabbrizi conclude ai piedi del podio, mentre Giovanni Pellielo termina in ottava posizione la finale del Trap individuale maschile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo disputata a Hangzhou, in Cina.

La vittoria è andata allo statunitense William Hinton, che nel confronto conclusivo ha superato per un solo piattello Angelo Scalzone, tiratore italiano che ora rappresenta il Qatar.

La Coppa del Mondo di Hangzhou è protagonista su Tiro a Volo TV, canale dedicato del tiro a volo della piattaforma OTT Sportface TV.

Fabbrizi si ferma al quarto posto

Massimo Fabbrizi era entrato in finale dopo aver concluso le qualificazioni in seconda posizione, grazie a un eccellente punteggio di 124/125.

Nell’atto decisivo, però, il portacolori italiano non è riuscito a inserirsi nella lotta per le medaglie fino agli ultimi piattelli. Fabbrizi è stato eliminato al termine della fase da 20 tiri con il punteggio di 16/20, chiudendo così in quarta posizione.

Per l’azzurro resta il rammarico di un podio mancato dopo una qualificazione praticamente perfetta, nella quale aveva commesso un solo errore in cinque serie.

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Pellielo ottavo nella finale

Giovanni Pellielo ha terminato invece la gara all’ottavo posto.

Il veterano azzurro aveva conquistato l’accesso alla finale attraverso gli spareggi, dopo aver chiuso le qualificazioni con 122/125 e aver ottenuto il dorsale numero 6.

La sua prova si è interrotta dopo i primi dieci piattelli. Pellielo ne ha colpiti sette, punteggio che non gli ha permesso di superare la prima fase a eliminazione.

Hinton batte Scalzone per un solo piattello

A conquistare la Coppa del Mondo è stato William Hinton. Lo statunitense ha completato i 30 piattelli regolamentari con il punteggio di 28/30.

Angelo Scalzone, ora in gara per il Qatar, si è fermato a una sola lunghezza di distanza. Il suo 27/30 gli ha consegnato il secondo posto.

Sul gradino più basso del podio è salito il cinese Qi Ying, eliminato dopo 25 piattelli con il risultato di 22/25.

Yang Kun-Pi e Mendiratta fuori dopo 15 tiri

Il tiratore di Taipei Yang Kun-Pi ha concluso la finale in quinta posizione con 13/15.

Sesto posto per l’indiano Bhowneesh Mendiratta, fermatosi a quota 11 piattelli colpiti sui 15 affrontati.

Lo statunitense Jack Brosseau è stato eliminato insieme a Pellielo dopo la prima serie da dieci tiri, chiudendo settimo con 8/10.

La finale di Hangzhou lascia quindi l’Italia senza medaglie nel Trap individuale maschile, nonostante la presenza di due azzurri tra gli otto qualificati e l’ottima prova fornita da Fabbrizi nella fase preliminare.

La classifica della finale del Trap maschile