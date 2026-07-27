Ranking ATP e WTA, Sinner numero 1 per l’82ª settimana: Cobolli 9°, Paolini 15ª

L’altoatesino guida la classifica mondiale con 13.450 punti davanti a Zverev e Alcaraz. Musetti resta 15°, mentre Sabalenka conserva il primato tra le donne.

Jannik Sinner conserva il primo posto nel ranking ATP aggiornato oggi, lunedì 27 luglio 2026. Il tennista italiano raggiunge così quota 82 settimane complessive in vetta alla classifica mondiale, mantenendo un ampio vantaggio sugli inseguitori grazie ai suoi 13.450 punti.

Alle sue spalle restano Alexander Zverev, secondo con 8.480 punti, e Carlos Alcaraz, terzo a quota 8.160. Nessuna variazione anche per Flavio Cobolli, stabile al nono posto, e Lorenzo Musetti, ancora numero 15 del mondo.

Nel ranking WTA Aryna Sabalenka conserva invece la leadership davanti a Elena Rybakina e Jessica Pegula. Jasmine Paolini resta la migliore italiana in quindicesima posizione.

Sinner sempre saldamente al comando

Sinner mantiene il primato con 4.970 punti di vantaggio su Zverev e 5.290 su Alcaraz. Il tedesco e lo spagnolo conservano rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Novak Djokovic guadagna due posizioni e sale al quinto posto, alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime. Arretrano invece Alex de Minaur, ora sesto, e Ben Shelton, sceso all’ottava posizione.

Daniil Medvedev sale al settimo posto, mentre Cobolli conserva la nona piazza con 3.420 punti. Taylor Fritz completa la top ten.

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Musetti torna in campo contro Arnaldi

Lorenzo Musetti resta al quindicesimo posto con 2.315 punti. Il toscano tornerà oggi in campo nel torneo di Washington affrontando al primo turno il connazionale Matteo Arnaldi, sceso di due posizioni e ora numero 35.

Luciano Darderi perde due posti e si assesta alla posizione numero 23. L’azzurro sarà impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Los Cabos, in Messico.

Restano complessivamente otto gli italiani presenti tra i primi cento giocatori del mondo.

Cinà sale, Giustino torna nella top 200

Tra gli azzurri nelle retrovie, Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al numero 181 grazie alla qualificazione al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbühel.

Il progresso più rilevante tra i primi venti italiani è però quello di Lorenzo Giustino. La finale raggiunta al Challenger di Liegi gli permette di recuperare trenta posizioni e di rientrare nella top 200 al numero 196.

La top ten del ranking ATP

Jannik Sinner (Italia) – 13.450 punti Alexander Zverev (Germania) – 8.480 Carlos Alcaraz (Spagna) – 8.160 Felix Auger-Aliassime (Canada) – 4.740 Novak Djokovic (Serbia) – 3.760, +2 Alex de Minaur (Australia) – 3.660, -1 Daniil Medvedev (Russia) – 3.620, +1 Ben Shelton (Stati Uniti) – 3.580, -2 Flavio Cobolli (Italia) – 3.420 Taylor Fritz (Stati Uniti) – 3.300

Gli altri italiani nel ranking ATP

Lorenzo Musetti – 2.315 punti Luciano Darderi – 1.975, -2 Matteo Arnaldi – 1.349, -2 Matteo Berrettini – 1.075, +1 Lorenzo Sonego – 758, -3 Mattia Bellucci – 751, -2 Andrea Pellegrino – 446, +1 Stefano Travaglia – 429, +1 Francesco Maestrelli – 391 Luca Nardi – 346, -1 Marco Cecchinato – 330, -1 Federico Cinà – 318, +3 Gianluca Cadenasso – 289, -2

Sabalenka resta numero uno del ranking WTA

Aryna Sabalenka mantiene il comando della classifica WTA per la 93ª settimana consecutiva e la 101ª complessiva.

La bielorussa guida con 8.550 punti e conserva un margine di 494 lunghezze su Elena Rybakina, seconda a quota 8.056. Jessica Pegula completa il podio con 6.300 punti.

Nessuna variazione nelle prime dieci posizioni. Coco Gauff resta quarta davanti a Mirra Andreeva, Karolina Muchova e Linda Noskova. Iga Swiatek occupa l’ottava piazza, seguita da Amanda Anisimova ed Elina Svitolina.

Paolini stabile al 15° posto

Jasmine Paolini resta la migliore italiana del ranking femminile. La trentenne di Bagni di Lucca conserva il quindicesimo posto con 2.783 punti.

Paolini era uscita dalla top ten alla fine di maggio, dopo esservi rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, quando aveva raggiunto la finale del Roland Garros.

Elisabetta Cocciaretto perde invece due posizioni e scende al numero 71. Le italiane presenti nella top 100 restano quindi due.

Tra le altre azzurre, Nuria Brancaccio guadagna 22 posti e sale al numero 167, mentre Jennifer Ruggeri avanza di undici posizioni fino alla 210ª.

La top ten del ranking WTA

Aryna Sabalenka – 8.550 punti Elena Rybakina – 8.056 Jessica Pegula – 6.300 Coco Gauff – 5.649 Mirra Andreeva – 5.293 Karolina Muchova – 5.168 Linda Noskova – 5.016 Iga Swiatek – 4.539 Amanda Anisimova – 4.353 Elina Svitolina – 4.351

Le italiane nel ranking WTA