Motori in tv, Rally di Finlandia e GT World Challenge Europe live su Sky e NOW

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto spazio al World Rally Championship con sei TV Stage e al Round 6 del GTWC Europe a Magny-Cours.

Nuovo weekend dedicato ai motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto saranno protagonisti il World Rally Championship, impegnato nel Secto Rally Finlandia, e il GT World Challenge Europe con il sesto round stagionale a Magny-Cours.

Il programma prevede sei TV Stage del Rally di Finlandia distribuite nell’arco di quattro giornate, oltre alle due gare del GTWC Europe sul circuito francese.

Il Rally di Finlandia in diretta su Sky e NOW

Il fine settimana del World Rally Championship comincerà giovedì 30 luglio alle ore 19 con la prima TV Live Stage, trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport F1.

Venerdì 31 luglio, alle ore 17, sarà la volta della seconda TV Stage, visibile su Sky Sport F1.

Sabato 1° agosto sono previsti due appuntamenti. La terza TV Stage scatterà alle ore 11 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la quarta sarà trasmessa alle 18 su Sky Sport Arena e Sky Sport F1.

La tappa finlandese si concluderà domenica 2 agosto con le ultime due prove televisive. La quinta TV Stage inizierà alle ore 9.30, mentre la sesta è fissata alle 12. Entrambe saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming su NOW.

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Il programma del Secto Rally Finlandia

Giovedì 30 luglio

Ore 19 – TV Live Stage 1

Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW

Venerdì 31 luglio

Ore 17 – TV Live Stage 2

Diretta su Sky Sport F1 e NOW

Sabato 1° agosto

Ore 11 – TV Live Stage 3

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e NOW

Ore 18 – TV Live Stage 4

Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW

Domenica 2 agosto

Ore 9.30 – TV Live Stage 5

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e NOW

Ore 12 – TV Live Stage 6

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e NOW

GT World Challenge Europe a Magny-Cours

Nel fine settimana ci sarà spazio anche per il GT World Challenge Europe, impegnato nel Round 6 sul circuito di Magny-Cours, in Francia.

Gara 1 si disputerà sabato 1° agosto alle ore 21.05. La seconda corsa è invece in programma domenica 2 agosto alle 15.30.

Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Il programma del GTWC Europe

Sabato 1° agosto

Ore 21.05 – Gara 1

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Domenica 2 agosto

Ore 15.30 – Gara 2

Diretta su Sky Sport Arena e NOW

Per tutta la durata del weekend saranno disponibili aggiornamenti, risultati, approfondimenti e highlights anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.