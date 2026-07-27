Volley, Italia pronta per le Finals di VNL 2026: i convocati di De Giorgi

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono a Ningbo dopo il collegiale svolto a Tokyo. Italia-USA si giocherà il 30 luglio alle ore 9 italiane, con diretta su DAZN e VBTV.
È iniziato il conto alla rovescia per la Nazionale italiana maschile di pallavolo, qualificata alle Finals della Volleyball Nations League 2026 in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo, in Cina.
Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, arrivati da due giorni in Cina dopo aver completato una serie di allenamenti a Tokyo, svolgeranno oggi pomeriggio una seduta al Beilun Sport and Arts Centre.
L’Italia debutterà giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane contro gli Stati Uniti. Il quarto di finale sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e in streaming su VBTV.
Martedì la conferenza stampa con Romanò
Domani, martedì 28 luglio, sono previste le consuete preliminary inquiry e la conferenza stampa ufficiale delle Finals.
L’incontro con i media comincerà alle ore 9 locali. A rappresentare la Nazionale italiana sarà Yuri Romanò, uno dei due opposti inseriti nella lista dei quattordici convocati insieme ad Alessandro Bovolenta.
L’Italia ritrova gli Stati Uniti
Gli azzurri, secondi classificati nella precedente edizione delle Finals disputata sempre a Ningbo, affronteranno gli Stati Uniti nel proprio quarto di finale.
La squadra vincitrice accederà alla semifinale contro la formazione che avrà la meglio nell’incontro tra i padroni di casa della Cina e il Giappone.
Il gruppo guidato da De Giorgi è però concentrato esclusivamente sulla sfida contro la selezione statunitense allenata da Karch Kiraly, considerata un passaggio decisivo per proseguire il cammino nella Volleyball Nations League.
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Michieletto prosegue il recupero al Viola Park
Alessandro Michieletto non sarà impegnato nelle Finals e continuerà il proprio programma di recupero.
Lo schiacciatore azzurro lavorerà dal 29 luglio al 4 agosto al Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.
Ad assisterlo saranno Piero Benelli, coordinatore dello staff medico, e il fisioterapista Sebastiano Cencini.
I 14 azzurri convocati per le Finals
Palleggiatori
- Simone Giannelli
- Riccardo Sbertoli
Schiacciatori
- Francesco Sani
- Mattia Bottolo
- Daniele Lavia
- Luca Porro
Centrali
- Gianluca Galassi
- Giovanni Sanguinetti
- Roberto Russo
- Pardo Mati
Opposti
- Yuri Romanò
- Alessandro Bovolenta
Liberi
- Gabriele Laurenzano
- Fabio Balaso
Lo staff della Nazionale
Ferdinando De Giorgi – primo allenatore
Roberto Ciamarra – secondo allenatore
Marco Meoni – assistente allenatore
Oscar Berti – preparatore atletico
Francesco Lanzani – medico
Fabio Rossin – fisioterapista
Ivan Contrario – scoutman
Giacomo Giretto – team manager
Il programma delle Finals di VNL 2026
Gli orari indicati sono italiani.
Quarti di finale – mercoledì 29 luglio
Ore 9.00 – Slovenia-Turchia
Ore 13.30 – Giappone-Cina
Quarti di finale – giovedì 30 luglio
Ore 9.00 – Italia-Stati Uniti
Ore 13.30 – Polonia-Ucraina
Semifinali – sabato 1° agosto
Ore 9.00 – Semifinale 1
Ore 13.30 – Semifinale 2
Finali – domenica 2 agosto
Ore 9.00 – Finale per il terzo posto
Ore 13.30 – Finale per il primo posto
L’Italia si avvicina così all’esordio di giovedì con l’obiettivo di superare gli Stati Uniti e confermarsi tra le protagoniste della fase decisiva della Volleyball Nations League.