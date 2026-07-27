Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: i 16 azzurri per Bosnia e Serbia

L’Italia di Luca Banchi si ritroverà dal 10 agosto e affronterà l’Estonia nella Trentino Basket Cup. Il 28 agosto trasferta a Tuzla, il 31 sfida alla Serbia a Pesaro: entrambe le gare live su DAZN, Sky Sport e Now.

Il cammino dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027 entra in una fase decisiva. Dopo le vittorie ottenute a luglio in Islanda e in casa contro la Lituania, gli azzurri si preparano alla prima finestra del secondo turno delle qualificazioni europee.

La Nazionale affronterà la Bosnia Erzegovina venerdì 28 agosto alle ore 20 a Tuzla, per poi ospitare la Serbia lunedì 31 agosto alle 19.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sky Sport e Now.

Il commissario tecnico Luca Banchi ha selezionato 16 giocatori per le attività in programma dal 10 al 31 agosto. La preparazione inizierà con il Training Camp di Folgaria e comprenderà anche la Trentino Basket Cup contro l’Estonia.

Il raduno di Folgaria dal 10 agosto

La prima parte del gruppo si ritroverà a Folgaria lunedì 10 agosto. Saranno presenti Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli.

Dal 14 agosto si uniranno alla squadra Nico Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru.

Tutte le sedute programmate a Folgaria saranno aperte al pubblico, anche se gli orari potranno subire variazioni in base alle esigenze dello staff tecnico.

Otto giovani invitati agli allenamenti

Lo staff azzurro ha convocato anche otto atleti che parteciperanno agli allenamenti del Training Camp:

Alfredo Boglio

Stefano Conte

Matteo Gherardini

Marco Restelli

Riccardo Salvioni

Tiagande Tio

Lorenzo Vanin

Mauro Zacchigna

Il raduno servirà a preparare la Trentino Basket Cup e, successivamente, le due gare ufficiali contro Bosnia Erzegovina e Serbia.

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La Trentino Basket Cup contro l’Estonia

La fase di preparazione sull’Alpe Cimbra si concluderà sabato 22 agosto con l’amichevole tra Italia ed Estonia, in programma alle ore 19.30 alla BTS Arena di Trento.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

La stessa sede ospiterà anche la Nazionale femminile. Venerdì 21 agosto, alle ore 19.30, le azzurre allenate da Andrea Capobianco affronteranno la Cina in amichevole, sempre con diretta su Sky Sport.

La selezione femminile utilizzerà l’appuntamento per preparare i Mondiali in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Bosnia-Italia il 28 agosto

La prima partita ufficiale della nuova finestra si giocherà venerdì 28 agosto allo SKPC “Mejdan” di Tuzla.

La Bosnia Erzegovina ospiterà l’Italia alle ore 20. La gara rappresenterà uno snodo importante per la classifica del Gruppo J, considerando che gli azzurri hanno portato nella seconda fase cinque vittorie e una sola sconfitta.

La partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport e Now.

Italia-Serbia il 31 agosto a Pesaro

Tre giorni più tardi l’Italia affronterà la Serbia alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

La palla a due è fissata per lunedì 31 agosto alle ore 19.30, con diretta su DAZN, Sky Sport e Now. Le informazioni relative alla vendita dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni.

La doppia sfida potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa verso il pass per i Mondiali 2027.

I 16 convocati di Luca Banchi

Playmaker

Nico Mannion, 2001, 191 cm – Cremona, dal 14 agosto Darius Thompson, 1995, 193 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto Alessandro Pajola, 1999, 194 cm – Partizan Belgrado

Guardie

Stefano Tonut, 1993, 194 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto Matteo Spagnolo, 2003, 193 cm – Baskonia Tommaso Baldasso, 1998, 192 cm – Virtus Bologna

Guardie-ali

John Petrucelli, 1992, 193 cm – Guerri Napoli

Ali

Simone Fontecchio, 1995, 201 cm – Miami Heat Gabriele Procida, 2002, 200 cm – Real Madrid Saliou Niang, 2004, 200 cm – Virtus Bologna Francesco Ferrari, 2005, 205 cm – Virtus Bologna Nicola Akele, 1995, 203 cm – Armani Olimpia Milano Giampaolo Ricci, 1991, 202 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto

Ala-centro

Nicolò Melli, 1991, 206 cm – Fenerbahce Istanbul, dal 14 agosto

Centri

Amedeo Tessitori, 1994, 207 cm – Umana Reyer Venezia, dal 14 agosto Giovanni Emejuru, 2002, 208 cm – Cremona, dal 14 agosto

Gli atleti a disposizione

Marco Spissu, 1995, 185 cm, playmaker – Guerri Napoli Leonardo Candi, 1997, 190 cm, guardia – Umana Reyer Venezia Luigi Suigo, 2007, 221 cm, centro – Villanova University Davide Casarin, 2003, 196 cm, guardia – Virtus Bologna Guglielmo Caruso, 1999, 208 cm, ala-centro – Guerri Napoli Riccardo Rossato, 1996, 190 cm, guardia – Unahotels Reggio Emilia Luca Severini, 1996, 204 cm, ala – Unahotels Reggio Emilia Giovanni Veronesi, 1998, 197 cm, ala – Brescia

Gli invitati al Training Camp

Alfredo Boglio, 2003, 190 cm, playmaker-guardia – Elachem Vigevano

Stefano Conte, 2005, 188 cm, guardia – Moncada Energy Group Agrigento

Matteo Gherardini, 2004, 206 cm, centro – Gemini Mestre

Marco Restelli, 2004, 191 cm, guardia – Ferraroni Cremona

Riccardo Salvioni, 2004, 202 cm, ala-centro – Gemini Mestre

Tiagande Tio, 2003, 198 cm, ala – Gesteco Cividale del Friuli

Lorenzo Vanin, 2004, 210 cm, centro – Assigeco Piacenza

Mauro Zacchigna, 2004, 202 cm, ala – Gemini Mestre

Lo staff tecnico

Commissario tecnico: Luca Banchi

Assistente allenatore: Marco Ramondino

Assistente allenatore: Adriano Vertemati

Assistente allenatore: Riccardo Fois

Assistente allenatore: Iacopo Squarcina

Assistente allenatore: Giuseppe Mangone

La formula delle qualificazioni ai Mondiali 2027

I Mondiali si disputeranno a Doha, in Qatar, dal 27 agosto al 12 settembre 2027 e vedranno la partecipazione di 32 squadre.

Dodici posti saranno assegnati alle nazionali europee attraverso i FIBA World Cup 2027 European Qualifiers. Alla competizione hanno preso parte le 24 squadre presenti a EuroBasket 2025 e altre otto provenienti dai Pre-Qualifiers.

Nel primo turno sono stati formati otto gruppi da quattro squadre. Le prime tre di ciascun raggruppamento hanno conquistato l’accesso alla seconda fase.

Le 24 nazionali rimaste sono state suddivise in quattro gruppi da sei, portando con sé i risultati ottenuti contro le squadre già affrontate. Le prime tre classificate di ciascun girone si qualificheranno al Mondiale.

La classifica del Gruppo J

Turchia – 12 punti, 6 vittorie e 0 sconfitte Italia – 11 punti, 5 vittorie e 1 sconfitta Serbia – 10 punti, 4 vittorie e 2 sconfitte Lituania – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte Islanda – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte Bosnia Erzegovina – 8 punti, 2 vittorie e 4 sconfitte

Il calendario del Gruppo J

Venerdì 28 agosto 2026

Turchia-Lituania

Serbia-Islanda

Bosnia Erzegovina-Italia

Lunedì 31 agosto 2026

Islanda-Turchia

Italia-Serbia

Lituania-Bosnia Erzegovina

Giovedì 26 novembre 2026

Italia-Turchia

Lituania-Serbia

Islanda-Bosnia Erzegovina

Domenica 29 novembre 2026

Turchia-Islanda

Serbia-Italia

Bosnia Erzegovina-Lituania

Venerdì 26 febbraio 2027

Lituania-Turchia

Islanda-Serbia

Italia-Bosnia Erzegovina

Lunedì 1° marzo 2027

Turchia-Italia

Serbia-Lituania

Bosnia Erzegovina-Islanda

I risultati dell’Italia nel primo turno

Italia-Islanda 76-81

Lituania-Italia 81-82

Gran Bretagna-Italia 57-93

Italia-Gran Bretagna 84-75

Islanda-Italia 83-102

Italia-Lituania 87-84

Tutti i risultati del Gruppo D

Giovedì 27 novembre

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

Domenica 30 novembre

Lituania-Italia 81-82

Islanda-Gran Bretagna 84-90

Venerdì 27 febbraio 2026

Gran Bretagna-Italia 57-93

Islanda-Lituania 86-85

Lunedì 2 marzo 2026

Italia-Gran Bretagna 84-75

Lituania-Islanda 99-82

Giovedì 2 luglio 2026

Lituania-Gran Bretagna 105-85

Islanda-Italia 83-102

Domenica 5 luglio 2026

Gran Bretagna-Islanda 86-88

Italia-Lituania 87-84

Classifica finale del Gruppo D

Italia – 11 punti, 5 vittorie e 1 sconfitta Lituania – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte Islanda – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte Gran Bretagna – 7 punti, 1 vittoria e 5 sconfitte

Il programma completo della Nazionale

Gli allenamenti di Folgaria si svolgeranno nella palestra di via Nazioni Unite 21b. Il programma potrà subire variazioni in base alle necessità dello staff.

Lunedì 10 agosto

Ore 12.30 – Inizio del raduno a Folgaria

Ore 17.00-20.00 – Allenamento

Martedì 11 agosto

Ore 10.00-12.00 – Allenamento

Mercoledì 12 agosto

Ore 10.00-12.00 – Allenamento

Giovedì 13 agosto

Ore 10.00-12.00 – Allenamento

Venerdì 14 agosto

Ore 17.00-20.00 – Allenamento

Sabato 15 agosto

Ore 10.00-13.00 – Allenamento

Domenica 16 agosto

Riposo

Lunedì 17 agosto

Ore 10.00-13.00 – Allenamento

Martedì 18 agosto

Ore 10.00-13.00 – Allenamento

Mercoledì 19 agosto

Ore 10.00-13.00 – Allenamento

Giovedì 20 agosto

Ore 10.00-12.30 – Allenamento

A seguire trasferimento a Trento

Venerdì 21 agosto

Ore 12.15-15.00 – Allenamento alla BTS Arena di Trento

Sabato 22 agosto

Ore 19.30 – Italia-Estonia, Trentino Basket Cup, live Sky Sport

Lunedì 24 agosto

Ore 12.00 – Inizio del raduno a Pesaro

Ore 17.00-19.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena

Martedì 25 agosto

Ore 11.00-14.00 – Allenamento

Mercoledì 26 agosto

Ore 11.00-14.00 – Allenamento

Giovedì 27 agosto

Trasferimento a Tuzla

Ore 19.00-21.00 – Allenamento allo SKPC “Mejdan”

Nel programma originario la data del trasferimento era indicata come “giovedì 17 agosto”; la sequenza degli appuntamenti la colloca il 27 agosto.

Venerdì 28 agosto

Ore 10.00-11.00 – Allenamento allo SKPC “Mejdan”

Ore 20.00 – Bosnia Erzegovina-Italia, FIBA World Cup 2027 European Qualifiers, live DAZN, Sky Sport e Now

Sabato 29 agosto

Rientro in Italia a Pesaro

Ore 17.00-19.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena

Domenica 30 agosto

Ore 11.00-14.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena

Lunedì 31 agosto

Ore 11.00-12.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena

Ore 19.30 – Italia-Serbia, FIBA World Cup 2027 European Qualifiers, live DAZN, Sky Sport e Now