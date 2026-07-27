Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: i 16 azzurri per Bosnia e Serbia

L’Italia di Luca Banchi si ritroverà dal 10 agosto e affronterà l’Estonia nella Trentino Basket Cup. Il 28 agosto trasferta a Tuzla, il 31 sfida alla Serbia a Pesaro: entrambe le gare live su DAZN, Sky Sport e Now.
Il cammino dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027 entra in una fase decisiva. Dopo le vittorie ottenute a luglio in Islanda e in casa contro la Lituania, gli azzurri si preparano alla prima finestra del secondo turno delle qualificazioni europee.
La Nazionale affronterà la Bosnia Erzegovina venerdì 28 agosto alle ore 20 a Tuzla, per poi ospitare la Serbia lunedì 31 agosto alle 19.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sky Sport e Now.
Il commissario tecnico Luca Banchi ha selezionato 16 giocatori per le attività in programma dal 10 al 31 agosto. La preparazione inizierà con il Training Camp di Folgaria e comprenderà anche la Trentino Basket Cup contro l’Estonia.
Il raduno di Folgaria dal 10 agosto
La prima parte del gruppo si ritroverà a Folgaria lunedì 10 agosto. Saranno presenti Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli.
Dal 14 agosto si uniranno alla squadra Nico Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru.
Tutte le sedute programmate a Folgaria saranno aperte al pubblico, anche se gli orari potranno subire variazioni in base alle esigenze dello staff tecnico.
Otto giovani invitati agli allenamenti
Lo staff azzurro ha convocato anche otto atleti che parteciperanno agli allenamenti del Training Camp:
Alfredo Boglio
Stefano Conte
Matteo Gherardini
Marco Restelli
Riccardo Salvioni
Tiagande Tio
Lorenzo Vanin
Mauro Zacchigna
Il raduno servirà a preparare la Trentino Basket Cup e, successivamente, le due gare ufficiali contro Bosnia Erzegovina e Serbia.
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La Trentino Basket Cup contro l’Estonia
La fase di preparazione sull’Alpe Cimbra si concluderà sabato 22 agosto con l’amichevole tra Italia ed Estonia, in programma alle ore 19.30 alla BTS Arena di Trento.
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.
La stessa sede ospiterà anche la Nazionale femminile. Venerdì 21 agosto, alle ore 19.30, le azzurre allenate da Andrea Capobianco affronteranno la Cina in amichevole, sempre con diretta su Sky Sport.
La selezione femminile utilizzerà l’appuntamento per preparare i Mondiali in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.
Bosnia-Italia il 28 agosto
La prima partita ufficiale della nuova finestra si giocherà venerdì 28 agosto allo SKPC “Mejdan” di Tuzla.
La Bosnia Erzegovina ospiterà l’Italia alle ore 20. La gara rappresenterà uno snodo importante per la classifica del Gruppo J, considerando che gli azzurri hanno portato nella seconda fase cinque vittorie e una sola sconfitta.
La partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport e Now.
Italia-Serbia il 31 agosto a Pesaro
Tre giorni più tardi l’Italia affronterà la Serbia alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.
La palla a due è fissata per lunedì 31 agosto alle ore 19.30, con diretta su DAZN, Sky Sport e Now. Le informazioni relative alla vendita dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni.
La doppia sfida potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa verso il pass per i Mondiali 2027.
I 16 convocati di Luca Banchi
Playmaker
- Nico Mannion, 2001, 191 cm – Cremona, dal 14 agosto
- Darius Thompson, 1995, 193 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto
- Alessandro Pajola, 1999, 194 cm – Partizan Belgrado
Guardie
- Stefano Tonut, 1993, 194 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto
- Matteo Spagnolo, 2003, 193 cm – Baskonia
- Tommaso Baldasso, 1998, 192 cm – Virtus Bologna
Guardie-ali
- John Petrucelli, 1992, 193 cm – Guerri Napoli
Ali
- Simone Fontecchio, 1995, 201 cm – Miami Heat
- Gabriele Procida, 2002, 200 cm – Real Madrid
- Saliou Niang, 2004, 200 cm – Virtus Bologna
- Francesco Ferrari, 2005, 205 cm – Virtus Bologna
- Nicola Akele, 1995, 203 cm – Armani Olimpia Milano
- Giampaolo Ricci, 1991, 202 cm – Armani Olimpia Milano, dal 14 agosto
Ala-centro
- Nicolò Melli, 1991, 206 cm – Fenerbahce Istanbul, dal 14 agosto
Centri
- Amedeo Tessitori, 1994, 207 cm – Umana Reyer Venezia, dal 14 agosto
- Giovanni Emejuru, 2002, 208 cm – Cremona, dal 14 agosto
Gli atleti a disposizione
- Marco Spissu, 1995, 185 cm, playmaker – Guerri Napoli
- Leonardo Candi, 1997, 190 cm, guardia – Umana Reyer Venezia
- Luigi Suigo, 2007, 221 cm, centro – Villanova University
- Davide Casarin, 2003, 196 cm, guardia – Virtus Bologna
- Guglielmo Caruso, 1999, 208 cm, ala-centro – Guerri Napoli
- Riccardo Rossato, 1996, 190 cm, guardia – Unahotels Reggio Emilia
- Luca Severini, 1996, 204 cm, ala – Unahotels Reggio Emilia
- Giovanni Veronesi, 1998, 197 cm, ala – Brescia
Gli invitati al Training Camp
Alfredo Boglio, 2003, 190 cm, playmaker-guardia – Elachem Vigevano
Stefano Conte, 2005, 188 cm, guardia – Moncada Energy Group Agrigento
Matteo Gherardini, 2004, 206 cm, centro – Gemini Mestre
Marco Restelli, 2004, 191 cm, guardia – Ferraroni Cremona
Riccardo Salvioni, 2004, 202 cm, ala-centro – Gemini Mestre
Tiagande Tio, 2003, 198 cm, ala – Gesteco Cividale del Friuli
Lorenzo Vanin, 2004, 210 cm, centro – Assigeco Piacenza
Mauro Zacchigna, 2004, 202 cm, ala – Gemini Mestre
Lo staff tecnico
Commissario tecnico: Luca Banchi
Assistente allenatore: Marco Ramondino
Assistente allenatore: Adriano Vertemati
Assistente allenatore: Riccardo Fois
Assistente allenatore: Iacopo Squarcina
Assistente allenatore: Giuseppe Mangone
La formula delle qualificazioni ai Mondiali 2027
I Mondiali si disputeranno a Doha, in Qatar, dal 27 agosto al 12 settembre 2027 e vedranno la partecipazione di 32 squadre.
Dodici posti saranno assegnati alle nazionali europee attraverso i FIBA World Cup 2027 European Qualifiers. Alla competizione hanno preso parte le 24 squadre presenti a EuroBasket 2025 e altre otto provenienti dai Pre-Qualifiers.
Nel primo turno sono stati formati otto gruppi da quattro squadre. Le prime tre di ciascun raggruppamento hanno conquistato l’accesso alla seconda fase.
Le 24 nazionali rimaste sono state suddivise in quattro gruppi da sei, portando con sé i risultati ottenuti contro le squadre già affrontate. Le prime tre classificate di ciascun girone si qualificheranno al Mondiale.
La classifica del Gruppo J
- Turchia – 12 punti, 6 vittorie e 0 sconfitte
- Italia – 11 punti, 5 vittorie e 1 sconfitta
- Serbia – 10 punti, 4 vittorie e 2 sconfitte
- Lituania – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte
- Islanda – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte
- Bosnia Erzegovina – 8 punti, 2 vittorie e 4 sconfitte
Il calendario del Gruppo J
Venerdì 28 agosto 2026
Turchia-Lituania
Serbia-Islanda
Bosnia Erzegovina-Italia
Lunedì 31 agosto 2026
Islanda-Turchia
Italia-Serbia
Lituania-Bosnia Erzegovina
Giovedì 26 novembre 2026
Italia-Turchia
Lituania-Serbia
Islanda-Bosnia Erzegovina
Domenica 29 novembre 2026
Turchia-Islanda
Serbia-Italia
Bosnia Erzegovina-Lituania
Venerdì 26 febbraio 2027
Lituania-Turchia
Islanda-Serbia
Italia-Bosnia Erzegovina
Lunedì 1° marzo 2027
Turchia-Italia
Serbia-Lituania
Bosnia Erzegovina-Islanda
I risultati dell’Italia nel primo turno
Italia-Islanda 76-81
Lituania-Italia 81-82
Gran Bretagna-Italia 57-93
Italia-Gran Bretagna 84-75
Islanda-Italia 83-102
Italia-Lituania 87-84
Tutti i risultati del Gruppo D
Giovedì 27 novembre
Italia-Islanda 76-81
Gran Bretagna-Lituania 88-89
Domenica 30 novembre
Lituania-Italia 81-82
Islanda-Gran Bretagna 84-90
Venerdì 27 febbraio 2026
Gran Bretagna-Italia 57-93
Islanda-Lituania 86-85
Lunedì 2 marzo 2026
Italia-Gran Bretagna 84-75
Lituania-Islanda 99-82
Giovedì 2 luglio 2026
Lituania-Gran Bretagna 105-85
Islanda-Italia 83-102
Domenica 5 luglio 2026
Gran Bretagna-Islanda 86-88
Italia-Lituania 87-84
Classifica finale del Gruppo D
- Italia – 11 punti, 5 vittorie e 1 sconfitta
- Lituania – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte
- Islanda – 9 punti, 3 vittorie e 3 sconfitte
- Gran Bretagna – 7 punti, 1 vittoria e 5 sconfitte
Il programma completo della Nazionale
Gli allenamenti di Folgaria si svolgeranno nella palestra di via Nazioni Unite 21b. Il programma potrà subire variazioni in base alle necessità dello staff.
Lunedì 10 agosto
Ore 12.30 – Inizio del raduno a Folgaria
Ore 17.00-20.00 – Allenamento
Martedì 11 agosto
Ore 10.00-12.00 – Allenamento
Mercoledì 12 agosto
Ore 10.00-12.00 – Allenamento
Giovedì 13 agosto
Ore 10.00-12.00 – Allenamento
Venerdì 14 agosto
Ore 17.00-20.00 – Allenamento
Sabato 15 agosto
Ore 10.00-13.00 – Allenamento
Domenica 16 agosto
Riposo
Lunedì 17 agosto
Ore 10.00-13.00 – Allenamento
Martedì 18 agosto
Ore 10.00-13.00 – Allenamento
Mercoledì 19 agosto
Ore 10.00-13.00 – Allenamento
Giovedì 20 agosto
Ore 10.00-12.30 – Allenamento
A seguire trasferimento a Trento
Venerdì 21 agosto
Ore 12.15-15.00 – Allenamento alla BTS Arena di Trento
Sabato 22 agosto
Ore 19.30 – Italia-Estonia, Trentino Basket Cup, live Sky Sport
Lunedì 24 agosto
Ore 12.00 – Inizio del raduno a Pesaro
Ore 17.00-19.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena
Martedì 25 agosto
Ore 11.00-14.00 – Allenamento
Mercoledì 26 agosto
Ore 11.00-14.00 – Allenamento
Giovedì 27 agosto
Trasferimento a Tuzla
Ore 19.00-21.00 – Allenamento allo SKPC “Mejdan”
Nel programma originario la data del trasferimento era indicata come “giovedì 17 agosto”; la sequenza degli appuntamenti la colloca il 27 agosto.
Venerdì 28 agosto
Ore 10.00-11.00 – Allenamento allo SKPC “Mejdan”
Ore 20.00 – Bosnia Erzegovina-Italia, FIBA World Cup 2027 European Qualifiers, live DAZN, Sky Sport e Now
Sabato 29 agosto
Rientro in Italia a Pesaro
Ore 17.00-19.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena
Domenica 30 agosto
Ore 11.00-14.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena
Lunedì 31 agosto
Ore 11.00-12.00 – Allenamento alla Vitrifrigo Arena
Ore 19.30 – Italia-Serbia, FIBA World Cup 2027 European Qualifiers, live DAZN, Sky Sport e Now