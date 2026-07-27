Mondiali di scherma, Favaretto è campionessa nel fioretto: Errigo d’argento

La 24enne veneta conquista il primo titolo iridato della carriera battendo 15-7 la compagna di Nazionale. Per l’Italia è il primo oro a Hong Kong e il 125° nella storia dei Mondiali.

Martina Favaretto è campionessa del mondo nel fioretto femminile. Nell’ultima giornata dedicata alle prove individuali dei Mondiali di scherma di Hong Kong 2026, l’azzurra ha battuto Arianna Errigo per 15-7 nella finale disputata sulle pedane della Asia-World Arena.

Per la 24enne veneta si tratta del primo oro iridato della carriera. L’Italia conquista così il primo titolo mondiale della rassegna cinese e completa una prestigiosa doppietta, con Errigo sul secondo gradino del podio.

Finale dominata da Favaretto

L’ultimo atto tutto italiano è stato condotto nettamente da Favaretto, che ha costruito un ampio margine sulla compagna di Nazionale e ha chiuso l’assalto con il punteggio di 15-7.

La nuova campionessa del mondo aveva raggiunto la finale superando in semifinale la giapponese Yuka Ueno per 14-11. Errigo aveva invece battuto 15-7 l’ucraina Alina Poloziuk.

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Quattro azzurre nei quarti di finale

Il fioretto femminile italiano ha portato tutte e quattro le proprie rappresentanti tra le migliori otto della competizione.

Oltre a Favaretto ed Errigo, Martina Batini ha concluso al quinto posto dopo essere stata eliminata da Poloziuk, mentre Anna Cristino ha chiuso sesta dopo la sconfitta nel derby dei quarti contro Errigo.

La 24ª medaglia mondiale di Errigo

Arianna Errigo aggiunge un altro risultato di prestigio a una carriera straordinaria.

L’argento conquistato a Hong Kong rappresenta la sua 24ª medaglia ai Campionati Mondiali, la diciassettesima arrivata a livello individuale e a squadre dopo il primo podio iridato ottenuto nel 2009.

Il quinto podio dell’Italia a Hong Kong

Con l’oro di Favaretto e l’argento di Errigo, l’Italia raggiunge quota cinque medaglie al termine delle prove individuali.

Prima della doppietta nel fioretto femminile erano arrivati tre argenti: Giulia Rizzi nella spada femminile, Davide Di Veroli nella spada maschile e Filippo Macchi nel fioretto maschile.

Il bilancio azzurro è quindi di un oro e quattro argenti.

Il 125° oro mondiale dell’Italia

Il successo di Favaretto rappresenta la 125ª medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella storia dei Campionati Mondiali di scherma.

Il traguardo arriva esattamente un secolo dopo il primo titolo iridato italiano, ottenuto da Giorgio Chiavacci nel fioretto maschile a Budapest nel 1926.

Con i podi di Favaretto ed Errigo, il fioretto femminile azzurro raggiunge inoltre quota 98 medaglie complessive nella storia dei Mondiali.

Sciabola maschile senza medaglie

Nessun podio per l’Italia nella prova individuale di sciabola maschile.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Michele Gallo, unico azzurro capace di raggiungere il secondo turno. Il 25enne salernitano dei Carabinieri, campione europeo individuale nel 2024 e oro mondiale a squadre a Tbilisi 2025, è stato sconfitto 15-9 dal francese Sebastien Patrice, numero uno del tabellone.

Gallo ha concluso la competizione al 28° posto.

Da domani le prove a squadre

Domani comincerà la prima delle tre giornate dedicate alle gare a squadre.

L’Italia sarà subito impegnata nel fioretto maschile, specialità nella quale difende il titolo, e nella spada femminile.

Il commissario tecnico Simone Vanni schiererà Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini.

La squadra di spada femminile guidata da Dario Chiadò sarà invece composta da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

Il podio del fioretto femminile

Martina Favaretto – Italia Arianna Errigo – Italia Yuka Ueno – Giappone Alina Poloziuk – Ucraina

Il medagliere individuale dell’Italia

Oro: Martina Favaretto, fioretto femminile

Argento: Arianna Errigo, fioretto femminile

Argento: Giulia Rizzi, spada femminile

Argento: Davide Di Veroli, spada maschile

Argento: Filippo Macchi, fioretto maschile