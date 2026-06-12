Mondiale 2026, oggi Canada-Bosnia: nella notte l’esordio degli USA

Prosegue il Mondiale 2026, entrato subito nel vivo dopo la giornata inaugurale di ieri che ha visto Messico e Corea del Sud battere rispettivamente Sud Africa e Repubblica Ceca. Il calendario di oggi propone due partite: la prima in serata, con il debito del Canada contro la Bosnia, e la seconda nella notte italiana quando scenderanno in campo Stati Uniti e Paraguay.

Canada-Bosnia, riflettori accesi alle 21

La gara principale per il pubblico italiano sarà Canada-Bosnia, in programma alle 21.00. Il match sarà visibile in diretta sia su DAZN sia su Rai 1, permettendo quindi una copertura ampia anche in chiaro. Per il Canada sarà un debutto particolarmente sentito: giocare un Mondiale da Paese ospite aumenta inevitabilmente pressione, aspettative e curiosità.

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Dall’altra parte ci sarà una Bosnia chiamata a confermare il proprio valore in una competizione che può rappresentare una grande vetrina internazionale.

Nella notte spazio a Stati Uniti-Paraguay

Il programma proseguirà poi nella notte, quando alle 3.00 italiane gli Stati Uniti affronteranno il Paraguay. In questo caso la partita sarà trasmessa su DAZN.

Anche per gli USA si tratta di un appuntamento importante, non solo dal punto di vista sportivo ma anche simbolico: il Mondiale americano è una grande occasione per consolidare ulteriormente la crescita del calcio negli Stati Uniti. Dopo l’apertura del torneo, quindi, la fase a gironi continua subito con due gare che possono già dare indicazioni pesanti sugli equilibri dei rispettivi gruppi.