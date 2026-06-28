Mondiale 2026, Argentina avanti con Messi: Portogallo contro la Croazia, Ronaldo vede Leo solo in finale

Si chiude la fase a gironi del Mondiale 2026 e il tabellone inizia a prendere forma. L’Argentina fa il suo dovere nella notte, batte 3-1 la Giordania e vola ai sedicesimi da prima del gruppo, mentre il Portogallo si complica la vita: lo 0-0 contro la Colombia cambia il percorso dei lusitani e allontana il possibile incrocio tra Cristiano Ronaldo e Messi.

Messi firma il record, Argentina contro Capo Verde

L’Albiceleste supera la Giordania grazie ai gol di Lo Celso, Lautaro Martinez su rigore e Messi, entrato nella ripresa e subito deciso su punizione. Per il numero 10 arriva anche un nuovo primato: mai nessuno aveva segnato per sette partite consecutive ai Mondiali.

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La Giordania prova a riaprire il match, con orgoglio, grazie alla rete di Al Tamari, ma senza riuscire a completare la rimonta. Titolare anche Nico Paz, mentre ora l’Argentina troverà Capo Verde ai sedicesimi.

Strada in salita per il Portogallo: ai sedicesimi c’è la Croazia

Il Portogallo, invece, non va oltre il pareggio contro la Colombia e perde l’occasione di finire in una zona più morbida del tabellone. Diogo Costa nel corso del match evita guai peggiori, ma ora la squadra di Martinez dovrà affrontare la Croazia. Toronto.

Nell’altro match, spettacolare 3-3 tra Algeria e Austria: entrambe passando il turno, con l’Austria seconda e l’Algeria tra le migliori terze. Il sogno Messi-Ronaldo resta vivo, ma solo in finale: prima, per CR7, il percorso è decimante meno comodo.