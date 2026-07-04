Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia a rischio: il motivo e i possibili nuovi orari

C’è un fattore che rischia di condizionare in maniera decisiva gli ottavi di finale del Mondiale: quando si potrebbe giocare ora

La FIFA rischia seriamente di rivedere il programma del Mondiale 2026. È scattato l’allarme meteo per le prossime ore, in cui sono previsti temporali molto intensi, con alto rischio di fulmini, sta per abbattersi sugli Stati Uniti, mettendo a serio repentaglio lo svolgimento regolare delle partite.

Per tutelare l’incolumità di giocatori, staff e spettatori, l’organizzazione ha deciso di intervenire d’urgenza, e ora si sta valutando se anticipare o far slittare due partite di cartello. I match interessati dal provvedimento sono Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia, entrambi match ad alta tensione che avrebbero dovuto disputarsi nella fascia oraria serale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La perturbazione in questione dovrebbe riguardare proprio le ore in cui è prevista la partita tra Messico e Inghilterra, che si giocherà inoltre a una certa altezza.

I nuovi possibili orari per gli ottavi di finale dei Mondiali

L’idea principale che resta sul tavolo è anticipare di ben sei ore la gara tra Messico e Inghilterra, giocandola alle 12 locali, quindi le 20 italiane di domenica 5 luglio. La decisione definitiva deve ancora essere presa, ma la FIFA ha ha come priorità la sicurezza dell’evento e ha già un piano pronto.

Allo stesso tempo, la partita tra Brasile e Norvegia, inizialmente prevista alle 22 italiane, potrebbe slittare di almeno 30 minuti, in modo tale da non coincidere con il finale dell’ottavo precedente.

Trattandosi di una situazione meteo in continua evoluzione, l’allarme potrebbe rientrare o addirittura peggiorare. Il caso, quindi, resta in monitoraggio e la speranza è che i temporali lascino in pace gli impianti e permettano il regolare svolgimento delle partite.