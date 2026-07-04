Rugby: Giappone-Italia su Sky Sport Uno, TV8 e Cielo per il Nations Championship

Gli Azzurri di Gonzalo Quesada debuttano oggi, sabato 4 luglio, alle 10.40 al Chichibunomiya Stadium di Tokyo. Su Sky e NOW tutta la prima giornata con Nuova Zelanda-Francia, Australia-Irlanda, Sudafrica-Inghilterra, Argentina-Scozia e Fiji-Galles.

Il grande rugby internazionale torna in primo piano su Sky e in streaming su NOW. Oggi, sabato 4 luglio, prende il via il Nations Championship, la nuova competizione in programma fino al 18 luglio con le dodici migliori nazionali maschili del mondo.

Tra le protagoniste c’è anche l’Italia del CT Gonzalo Quesada, pronta all’esordio contro il Giappone. La sfida è in programma alle ore 10.40 al Chichibunomiya Stadium di Tokyo e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, TV8 e Cielo.

Nations Championship, il debutto dell’Italia contro il Giappone

Gli Azzurri iniziano il loro percorso nel Nations Championship affrontando il Giappone in trasferta. Il match Giappone-Italia sarà visibile oggi alle 10.40 su Sky Sport Uno, TV8 e Cielo, con telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento tecnico di Federico Fusetti.

Il torneo è strutturato in due pool da sei squadre. Ogni nazionale giocherà sei partite nella fase a gironi: tre nella finestra estiva di luglio e tre in quella autunnale di novembre. Le squadre affronteranno tutte le avversarie del gruppo opposto prima delle Finals, in programma dal 27 al 29 novembre al Twickenham Stadium.

Rugby in tv oggi, tutta la programmazione su Sky e NOW

La prima giornata del Nations Championship propone un programma ricco di sfide internazionali. Si parte alle 9.10 con Nuova Zelanda-Francia su Sky Sport Max, con telecronaca di Paolo Malpezzi e commento di Andrea De Rossi.

Alle 10.40 spazio a Giappone-Italia, in diretta su Sky Sport Uno, TV8 e Cielo. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pierantozzi, con Federico Fusetti al commento.

Alle 12 si prosegue con Australia-Irlanda su Sky Sport Max, con telecronaca di Paolo Malpezzi e commento di Pippo Frati.

Nel pomeriggio, alle 17.40, appuntamento con Sudafrica-Inghilterra su Sky Sport Max. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi, con commento tecnico di Diego Dominguez.

In serata, alle 21, su Sky Sport Max andrà in onda Argentina-Scozia, con telecronaca di Federico Fusetti e commento di Pippo Frati.

Alle 23, sempre su Sky Sport Max, sarà trasmessa in differita Fiji-Galles. Telecronaca di Matteo Viscardi e commento di Andrea De Rossi.

Il calendario della prima giornata del Nations Championship

SABATO 4 LUGLIO

Ore 9.10

NUOVA ZELANDA-FRANCIA

Telecronaca: Paolo Malpezzi

Commento: Andrea De Rossi

Canale: Sky Sport Max

Ore 10.40

GIAPPONE-ITALIA

Telecronaca: Francesco Pierantozzi

Commento: Federico Fusetti

Canali: Sky Sport Uno, TV8 e Cielo

Ore 12.00

AUSTRALIA-IRLANDA

Telecronaca: Paolo Malpezzi

Commento: Pippo Frati

Canale: Sky Sport Max

Ore 17.40

SUDAFRICA-INGHILTERRA

Telecronaca: Francesco Pierantozzi

Commento: Diego Dominguez

Canale: Sky Sport Max

Ore 21.00

ARGENTINA-SCOZIA

Telecronaca: Federico Fusetti

Commento: Pippo Frati

Canale: Sky Sport Max

Ore 23.00, in differita

FIJI-GALLES

Telecronaca: Matteo Viscardi

Commento: Andrea De Rossi

Canale: Sky Sport Max

Rugby anche su SkySport.it, app e social

Il Nations Championship sarà seguito anche attraverso SkySport.it, l’app Sky Sport e i canali social ufficiali, con risultati, classifiche, notizie e highlights della competizione.