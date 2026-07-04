L’Argentina passa, ma che fatica con Capo Verde! Avanti anche la Colombia

Nessuno poteva crederci, ma Capo Verde ha messo in seria difficoltà i campioni del mondo dell’Argentina: 3-2 per Messi e compagni dopo i tempi supplementari

L’Argentina soffre più del previsto contro una sorprendente Capo Verde, ma alla fine festeggia la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo una battaglia risolta solo ai supplementari, con il punteggio di 3-2.

A Miami, i campioni del mondo devono tornare in vantaggio per tre volte contro una squadra assolutamente all’altezza dell’impegno. Intendiamoci, tecnicamente Capo Verde non è irresistibile, ma ha grande cuore, non molla mai e ha trovato delle giocate pregevoli.

La partita, dai ritmi inizialmente bassi, si sblocca grazie a una prodezza di Leo Messi, che sfrutta un fantastico aggancio su lancio di Lisandro Martinez per battere Vozinha. L’Albiceleste sembra controllare, ma nella ripresa Capo Verde si sveglia e trova il pareggio con un diagonale di Deroy Duarte.

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Lautaro Martinez, che tocca davvero pochi palloni, lascia il posto ad Alvarez al 63′. Si va così ai supplementari.

L’Argentina soffre, ma è agli ottavi dei Mondiali

Nell’extra time, Lisandro Martinez porta in vantaggio l’Argentina, ma la gioia dura poco: Sidny Lopes Cabral ristabilisce la parità con un gran destro, totalmente inaspettato e all’incrocio dei pali. Sembra destino che si debba arrivare ai rigori, ma ci pensa Cristian Romero a togliere le castagne dal fuoco.

Al 112′, il difensore stacca di testa su corner e firma il 3-2. A proteggere il risultato ci pensa poi Emiliano Martinez, decisivo con due voli straordinari su Lopes Cabral e Benchimol, scongiurando il 3-3.

Ora per la formazione di Scaloni c’è l’Egitto agli ottavi, il 7 luglio. A Capo Verde, eliminata ma a testa altissima, vanno gli applausi di tutto il mondo per una prestazione indimenticabile contro i detentori del titolo mondiale.

La Colombia vince 1-0 contro il Ghana e va avanti

Le americane sembrano destinate ad andare più avanti possibile nel torneo. Ottima prova anche della Colombia, che batte il Ghana con il punteggio di 1-0 ed è agli ottavi di finale dei Mondiali.

Decisivo un gol di Arias nella prima parte di gara, anche se la Colombia ha dominato per lunghi tratti dell’incontro, sfiorando in più occasioni anche il 2-0.