Sport in tv oggi sabato 4 luglio: Wimbledon, Tour de France e Diamond League, Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Terzo turno a Wimbledon con Cobolli, Paolini, Sonego e Berrettini, parte il Tour de France da Barcellona e in serata riflettori sulla Diamond League di Eugene. In programma anche Mondiali di calcio, Formula 1, Formula E, rugby, mountain bike e i live dei canali dedicati Sportface TV con Atletica Italiana TV e Tiro a Volo TV.

Sabato 4 luglio ricchissimo di appuntamenti sportivi in tv e streaming. I fari principali sono puntati sul terzo turno di Wimbledon, con tanti italiani in campo, sulla prima tappa del Tour de France, che prende il via da Barcellona con una cronometro a squadre, e sulla Diamond League di Eugene, evento di grande richiamo per l’atletica internazionale. Non mancano poi i Mondiali di calcio, la Formula 1 a Silverstone, la Formula E da Shanghai, il grande rugby e tante altre discipline da seguire nell’arco della giornata.

Di seguito il calendario completo di sport in tv oggi, lo spazio dedicato ai canali Sportface TV e il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

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SPORT IN TV OGGI, SABATO 4 LUGLIO

00.00 CALCIO (Mondiali, sedicesimi di finale) – Argentina-Capo Verde

Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play, DAZN

02.30 FORMULA E – GP Shanghai 1, prove libere 2

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

03.30 CALCIO (Mondiali, sedicesimi di finale) – Colombia-Ghana

Diretta streaming su DAZN

04.40 FORMULA E – GP Shanghai 1, qualifiche

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

06.00 MOTORSPORT (EWC) – 8 Ore di Suzuka, prove libere 3

Non è prevista diretta tv/streaming

09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW International Open, terzo giro

Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW

09.00 CICLISMO – Sibiu Tour, prima tappa (semitappa a): Sibiu-Sibiu

Non è prevista diretta tv/streaming

09.00 CANOA SLALOM – Mondiali juniores/U23, semifinali

Diretta streaming su Canoe Planet

09.05 FORMULA E – GP Shanghai 1, gara

Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

09.10 RUGBY (Nations Championship) – Nuova Zelanda-Francia

Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW

10.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Duo free, finale

Diretta streaming su European Aquatics Tv

10.35 F3 – GP Gran Bretagna, gara-1

Diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW

10.40 RUGBY (Nations Championship) – Giappone-Italia

Diretta tv su TV8, Cielo, Sky Sport Uno; diretta streaming su tv8.it, cielotv.it, Sky Go, NOW

11.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores femminile a La Thuile

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251-256, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW

In programma: Cobolli-Khachanov (secondo match dalle ore 12.00), Paolini-Sakkari (secondo match dalle ore 12.00), Sonego-Fritz (terzo match dalle ore 12.00), Berrettini-Dimitrov (terzo match dalle ore 14.00), Bolelli/Vavassori-de Jong/Royer (secondo turno, ore 12.00), Vavassori/Errani-Stevenson/Burrage (primo turno, terzo match dalle ore 12.00)

12.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara juniores maschile a La Thuile

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Cracovia, tabellone finale

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max

12.10 RUGBY (Nations Championship) – Australia-Irlanda

Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW

12.14 RUGBY A 7 (Europe Series) – Italia-Belgio

Diretta streaming su Rugby Europe Tv

12.15 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Solo free maschile, finale

Diretta streaming su European Aquatics Tv

13.00 F1 – GP Gran Bretagna, Sprint Race

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

13.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite femminile a La Thuile

Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

13.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 a Gstaad, ottavi e quarti di finale maschile/femminile

Diretta streaming su VBTV

14.00 CANOA SPRINT – Mondiali juniores/U23, semifinali

Diretta streaming su Canoe Planet

14.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite maschile a La Thuile

Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

14.30 BASKET FEMMINILE (Europei U20) – Italia-Polonia

Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA

14.45 FORMULA 2 – GP Gran Bretagna, gara-1

Diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW

15.00 BASEBALL (Harleem Week, finale) – Italia-Paesi Bassi

Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv

15.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, terzo giro

Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00

15.10 RUGBY (Nations Championship) – Fiji-Galles

Non è prevista diretta tv/streaming

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open

Diretta streaming su BWF Tv

16.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Staffetta speed mista a Cracovia, tabellone finale

Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

17.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

17.00 CICLISMO – Sibiu Tour, prima tappa (semitappa b): Sibiu-Sibiu, cronometro individuale

Non è prevista diretta tv/streaming

17.00 TUFFI – Grand Prix Bolzano, seconda giornata

Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play

17.05 CICLISMO – Tour de France, prima tappa: Barcellona-Barcellona, cronometro a squadre

Diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.20; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.20

17.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Sudafrica, qualifying race

Diretta streaming su MXGP Tv

17.40 RUGBY (Nations Championship) – Sudafrica-Inghilterra

Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW

18.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Sudafrica, qualifying race

Diretta streaming su MXGP Tv

19.00 CALCIO (Mondiali, ottavi di finale) – Canada-Marocco

Diretta streaming su DAZN

19.00 CANOA SPRINT – Mondiali juniores/U23, finali

Diretta streaming su Canoe Planet

19.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-3: SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte Catania

Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play

20.15 EQUITAZIONE – Global Champions Tour, salto ostacoli a Monaco

Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

21.00 ATLETICA – Diamond League a Eugene

Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix dalle ore 22.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 22.00

21.10 RUGBY (Nations Championship) – Argentina-Scozia

Diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW

23.00 CALCIO (Mondiali, ottavi di finale) – Paraguay-Francia

Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play, DAZN

CANALI DEDICATI SPORTFACE TV

Anche oggi c’è spazio per i canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV, con due appuntamenti da segnalare:

Atletica Italiana TV

Campionati Italiani Under 20 – Caorle 2026

Diretta live sabato 4 luglio dalle ore 9.15

Tiro a Volo TV

ISSF World Cup, cerimonia di apertura

Diretta live sabato 4 luglio alle ore 21.00

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV PLUS

Ecco anche la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus per la giornata di sabato 4 luglio:

00.03 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3

00.14 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2

00.50 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5

01.17 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1

01.33 Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, Day 4

06.34 Deep Water – La folle regata

08.15 INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

08.42 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

08.59 INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)

09.12 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su pista Under 20, Day 1

14.17 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su pista Under 20, Day 1

19.52 Farfalle – New Generation

20.26 Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas

23.33 Old But Gold – Episodio 2

23.53 Old But Gold – Episodio 3