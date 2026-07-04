GP Gran Bretagna, verso Sprint e qualifiche: Hamilton padrone di casa, ma Antonelli non molla

Si preannuncia un gran weekend di Formula 1: Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella Sprint, ma occhio a Verstappen e Antonelli, pronti a dare battaglia

Silverstone ruggisce e la Formula 1 si accende. Nella Sprint che apre le danze del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, la narrazione della vigilia si materializza sull’asfalto inglese, regalando uno spettacolo di pura adrenalina. Al centro della scena c’è Andrea Kimi Antonelli, che vuole portare a casa subito punti iridati, ma sa di avere un compito per nulla facile con due colossi pronti a metterlo in difficoltà.

Il giovane talento della Mercedes, accolto in patria come il nuovo principe d’Inghilterra, si ritrova a dover difendere ogni centimetro di pista. Da un lato la Ferrari di Hamilton, affamata di riscatto e spinta dal tifo dei tifosi inglesi che ora lo acclamano in rosso.

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Dall’altro, il muro di gomma e determinazione di Verstappen, pronto a sfruttare ogni minimo errore della W17 per cercare la zampata vincente. Una morsa da 11 titoli Mondiali che cercherà di fermare in ogni modo il talento più in vista in Formula 1.

Antonelli non deve restare nella morsa di Hamilton e Verstappen

La Sprint di Silverstone, con le sue curve veloci e il rettilineo del Hangar Straight che invita a staccate al limite, diventa un teatro perfetto per questo duello a tre. Antonelli non deve farsi intimidire: la Sprint è già una cartina tornasole per il weekend e fare bene vuol dire lanciare un segnale mondiale.

Il derby incrociato italo-inglese con Hamilton dirà tanto sul destino di questo Mondiale e la sensazione è che sia l’ultima grande occasione per la Ferrari di tornare davvero in corsa. Alle 17, si ripartirà con le qualifiche.