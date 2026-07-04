Oggi parte il Tour de France: favoriti, percorso e dove vederlo in tv

Il Tour de France prende il via e c’è grande attesa per capire se Pogacar porterà a casa un’altra grande vittoria: dove vedere le tappe in tv

Il ciclismo mondiale torna a parlare francese: oggi, sabato 4 luglio 2026, prende il via il Tour de France, con una partenza straordinaria dalla Spagna. Barcellona ospita la prima frazione, una cronometro a squadre di 19,6 chilometri che si snoderà tra le vie della città catalana.

La corsa partirà dal Fòrum, facendo correre i ciclisti sull’Avinguda del Litoral. Il primo rilevamento cronometrico è previsto in Carrer de Llull, a 15 chilometri dal traguardo. La carovana passerà poi davanti alla famosissima e iconica Sagrada Familia, prima di affrontare il tratto più insidioso della giornata: la scalata della Côte de Montjuïc.

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Superata la salita, i ciclisti attraverseranno l’ultimo punto di rilevamento al Passeig de Santa Madrona prima del traguardo finale.

La partenza del Tour de France: dove vedere la prima tappa e i favoriti

Si inizierà intorno alle ore 17:05, con l’arrivo dell’ultimo corridore atteso indicativamente per le 19:20. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 e Rai Sport, oppure sui canali tematici di Eurosport.

Per chi preferisce lo streaming, la tappa sarà disponibile in streaming su diverse piattaforme, tra cui RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video.

Si preannuncia subito un grande pomeriggio di sport, in cui i ciclisti cercheranno di mettersi in mostra. Ma chi sono i favoriti per vincere il Tour de France? C’è la convinzione che alla lunga sarà una corsa a due tra Pogacar e Vingegaard, con il primo che parte con i favori del pronostico. Ma lo scopriremo solo tra qualche settimana.