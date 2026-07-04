Quattro italiani in campo oggi a Wimbledon: incroci pericolosi per Berrettini e Cobolli

A Wimbledon, diversi azzurri scendono in campo per guadagnarsi gli ottavi di finale: match affascinanti e insidiosi per Berrettini e Cobolli

L‘Italia del tennis continua a recitare da protagonista a Wimbledon 2026 e oggi sarà un’altra giornata decisiva per infoltire il contingente azzurro, dopo che ieri Jannik Sinner ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale.

Sui prati londinesi sono infatti quattro i tennisti italiani impegnati nei sedicesimi di finale, con l’obiettivo di raggiungere il numero uno del mondo nel tabellone tra i migliori sedici.

Matteo Berrettini, reduce dall’ottimo successo contro Arthur Fils, affronta il redivivo Grigor Dimitrov. Il bulgaro, attualmente numero 146 ATP a causa dei noti problemi fisici, resta un avversario dal talento cristallino. Per il romano, superare questo scoglio significherebbe approdare agli ottavi contro la vincente tra Bergs e Fery.

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Attenzione anche al match di Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, chiamato ad alzare ulteriormente l’asticella dopo un esordio a rilento. L’azzurro incrocia il russo Karen Khachanov, pericolosissimo con il servizio e i colpi da fondo campo. Cobolli dovrà giocare una partita al suo livello per difendere i quarti di finale conquistati lo scorso anno.

Sonego cerca l’impresa contro Fritz, speranza Paolini

Senza pressione, invece, scenderà in campo Lorenzo Sonego contro la testa di serie numero 6 Taylor Fritz. L’azzurro parte con i pronostici sfavorevoli, ma se riuscirà a disinnescare il servizio dell’americano potrà dire la sua. Di sicuro, non è facile.

Infine, nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronta la greca Maria Sakkari. Reduce dal ritiro nel doppio di ieri, la tennista italiana dovrà superare un esame molto insidioso in una stagione difficile per sognare un ottavo contro la campionessa uscente Iga Swiatek.