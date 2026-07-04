Atletica in tv oggi: Diamond League a Eugene su Sky e NOW con Iapichino e Fabbri

Il nono appuntamento della Diamond League va in scena oggi, sabato 4 luglio, alle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. Riflettori su Larissa Iapichino nel salto in lungo e Leonardo Fabbri nel getto del peso.

L’atletica leggera torna protagonista oggi, sabato 4 luglio, su Sky e in streaming su NOW con il nono appuntamento della Diamond League 2026. La tappa in programma è quella di Eugene, sede del “Prefontaine Classic 2026”, uno degli eventi più attesi del circuito internazionale. La diretta è prevista alle ore 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Diamond League Eugene oggi in tv: dove vederla

La tappa di Eugene della Diamond League sarà trasmessa oggi, sabato 4 luglio, alle ore 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. L’evento sarà disponibile anche in streaming su NOW. Il meeting rappresenta il nono appuntamento stagionale della Diamond League e porterà in pista e in pedana alcuni dei grandi protagonisti dell’atletica internazionale.

Iapichino nel lungo contro Davis-Woodhall

Tra i motivi di maggiore interesse c’è la presenza di Larissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai Campionati del mondo indoor 2026. L’azzurra sarà impegnata nel salto in lungo in una sfida di alto livello contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodhall, una delle principali protagoniste della specialità.

Fabbri nel getto del peso contro Crouser e Kovacs

In gara anche Leonardo Fabbri, atteso nel getto del peso. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo la seconda vittoria in carriera al Golden Gala e cercherà un risultato importante contro due campioni di casa: Ryan Crouser e Joe Kovacs. La pedana del peso sarà dunque uno dei punti più interessanti della serata, con Fabbri chiamato a misurarsi con avversari di altissimo livello.

La programmazione della Diamond League su Sky e NOW

SABATO 4 LUGLIO Ore 22.00 DIAMOND LEAGUE – Eugene Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini Canali: Sky Sport Uno e Sky Sport Mix Streaming: NOW

Atletica anche su SkySport.it, app e social

La grande atletica sarà protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle firme di Sky Sport, sulla app Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.