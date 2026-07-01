L’Inghilterra rimonta contro il Congo ed è agli ottavi dei Mondiali: decisivo Kane

L’Inghilterra non fallisce l’appuntamento con gli ottavi di finale dei Mondiali, ma quanta fatica contro il Congo: decisivo ancora Kane

Nessuno poteva immaginare che fosse così complicato, ma l’Inghilterra è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali, battendo il Congo con il risultato di 2-1. La strada di una delle favorite per la vittoria negli Stati Uniti è parsa subito in salita.

Al settimo minuto, è arrivata la rete del vantaggio con Cipenga. Gli africani hanno giocato tutto il primo tempo con grande determinazione, cercando di chiudere tutti gli spazi agli inglesi. Un grande Mpasi ha bloccato qualsiasi tiro arrivasse dalle sue parti, e in qualsiasi modo possibile. Spesso anche con una buona dose di fortuna.

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Nella ripresa, l’Inghilterra è rientrata in campo sperando di trovare subito il gol del pareggio, ma il Congo ha resistito fino al 75esimo, quando Harry Kane è riuscito finalmente a sfondare il muro degli africani.

Kane ribalta gli africani: altra doppietta ai Mondiali

Il Congo non si è lasciato prendere dal panico, anzi ha cercato anche di ritrovare il vantaggio mettendo in difficoltà l’Inghilterra. Alla lunga, però, è emersa la maggiore qualità dei Tre Leoni.

Bellingham ha avuto diverse occasioni per fare centro, ancora una volta bloccato da Mpasi. La zampata decisiva, però, è stata ancora una volta quella di Kane.

Il bomber inglese ha fissato così il punteggio sul 2-1, risultato che permette ai favoriti di andare avanti nella competizione mondiale. Il prossimo turno sarà contro il Messico, che finora non ha mai neanche subito un gol.