L’Inghilterra è in semifinale con super Bellingham! Avanti anche l’Argentina

Sono delineate le semifinali dei Mondiali in America: Inghilterra e Argentina strappano in pass, eliminando Norvegia e Svizzera

Due partite molto equilibrate, gol e alla fine la vincitrice. Nelle ultime ore, il calcio in America ha regalato grandi emozioni, e non poteva essere altrimenti nei quarti di finale di un Mondiale. La competizione deve salutare una meravigliosa Norvegia, dopo il 2-1 in favore dell’Inghilterra.

Al 36esimo, a passare in vantaggio sono gli scandinavi con un gran gol di Schjelderup. Lì la partita sembrava prendere una piega ben precisa, ma l’Inghilterra è squadra vera e ha continuato ad attaccare, fino a trovare la rete del pareggio.

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Al 47esimo, il solito Jude Bellingham approfitta di una difesa non impermeabile e firma il pari. Nella ripresa, nonostante le grandi occasioni, non si sblocca l’equilibrio. Nei tempi supplementari, è ancora Bellingham a segnare al 93esimo: è il gol pesantissimo che vale le semifinali.

L’Argentina fatica, ma va avanti: eliminata la Svizzera

Un’altra big va avanti, ma anche in questo caso, le polemiche non mancano. E neanche la fatica. Al decimo minuto, l’Albiceleste passa in vantaggio con Mac Allister, ma anche stavolta la squadra di Scaloni non chiude la partita e arriva il pareggio degli avversari nel secondo tempo.

Dan Ndoye pareggia, ma poco dopo Embolo viene espulso per doppia ammonizione. Anche in superiorità numerica, l’Argentina non passa e si va ai supplementari. L’attacco dei sudamericani alla lunga passano: segnano Alvarez e Lautaro Martinez, fissando il punteggio sul 3-1 finale.

Ormai il quadro relativo della situazione è evidente: le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina.