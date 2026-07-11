Campionato Gold WBA, Bounouar batte Parigi Bini: rivivi l’evento su Italia Boxe Tv

Niente da fare per la nostra Parigi Bini, che ha dovuto cedere il passo a Bounouar: quello che è successo e il replay della diretta su Italia Boxe Tv

Si è conclusa con un sapore agrodolce per i colori italiani la 39esima edizione del prestigioso Trofeo Primo Carnera, la tradizionale kermesse pugilistica in memoria del leggendario campione friulano, andata in scena oggi, 11 luglio, nella suggestiva cornice del Primo Carnera Park di Sequals, gremita di appassionati.

L’evento è stato impreziosito dalla messa in palio di un ambitissimo titolo internazionale: la cintura WBA Gold dei pesi mini mosca. Sul ring è salita la beniamina di casa, l’azzurra Vittoria Parigi Bini, chiamata ad affrontare la tenace sfidante spagnola Chaima Bounouar in un match che prometteva scintille fin dal principio.

La sfida tra le due è stata trasmessa in diretta su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface TV, disponibile anche su Prime Video e Samsung Tv Plus.

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Bounouar ha avuto la meglio su Parigi Bini

Il match si è rivelato una battaglia di grande intensità, ma alla fine l’ha spuntata l’atleta iberica. Al termine delle dieci riprese, i tre giudici di gara hanno emesso un verdetto unanime, assegnando la vittoria alla Bounouar con il punteggio di 97-93. Per la spagnola si tratta di un trionfo prestigioso, che le permette di incoronarsi nuova Campionessa WBA Gold dei pesi mini.

Per Vittoria Parigi Bini resta l’amaro in bocca per non essere riuscita a trattenere l’ambito metallo in terra tricolore, nonostante il caloroso sostegno del pubblico friulano.

La 39esima edizione del Trofeo Carnera si conferma comunque una vetrina di altissimo livello per la boxe professionistica, tenendo viva la memoria del gigante delle Alpi con un evento internazionale che onora la storia del pugilato.