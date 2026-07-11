FIG World Cup 2026, Milano: Raffaeli e Dragas sul podio! Rivivi l’evento su Volare

L’Italia porta a casa una grande doppietta in Coppa del Mondo, a Milano: Sofia Raffaeli e Tara Dragas sugli scudi

L’Unipol Forum di Milano si tinge d’azzurro nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. A un mese dai Mondiali di Francoforte, kermesse che assegnerà i primi pass olimpici per Los Angeles 2028, l’Italia conquista una splendida doppietta sul podio nel concorso generale individuale, regalando grandissime emozioni al pubblico di casa.

A dominare la scena è la fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica e mondiale in carica, che conferma il suo stato di grazia con un funambolico 119.400. Poi, la vera gioia tricolore arriva dalla doppietta azzurra.

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Sofia Raffaeli, già bronzo olimpico, scala la classifica e chiude con un ottimo 113.050, sfoggiando grandissima solidità alle clavette (29.450) e al nastro (27.600), dopo le buone prove di cerchio e palla.

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Una grande Tara Dragas brilla a Milano

A tallonare la fuoriclasse di Chiaravalle, a soli 35 centesimi di distanza, è Tara Dragas, autrice di una prova maiuscola che le vale il primo podio in carriera in Coppa del Mondo nell’all-around. La giovane ginnasta italiana incanta il pubblico meneghino totalizzando 112.700, trascinata da un’esecuzione magnifica alle clavette (29.750) e ottimi punteggi negli altri attrezzi.

Le due atlete italiane precedono una serie di rivali di assoluto livello, tra cui l’israeliana Daniela Munits e l’ucraina Taisiia Onofriichuk.

Un risultato di enorme prestigio che proietta la nazionale italiana con grande fiducia e consapevolezza verso l’appuntamento iridato di agosto in Germania, dove si preannuncia una sfida ad altissimo tasso tecnico. Le sfide di oggi sono state visibili su Volare – piattaforma Sportface Tv -, disponibile anche Prime Video Channels.