Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato: oggi le finali del Trap, bene gli azzurri

La competizione internazionale di tiro a volo entra nel vivo sulle pedane bresciane. Dopo i primi lanci, i tiratori italiani tentano la rimonta per accedere alle sfide decisive per le medaglie.

I risultati parziali e la classifica provvisoria

La tappa della Coppa del Mondo ISSF ha visto i partecipanti misurarsi ieri sulle prime 3 serie di qualificazione del Trap individuale a Lonato del Garda.

La giornata di ieri si è chiusa con 2 atleti in testa alle rispettive graduatorie grazie ad un percorso netto.

Nella gara femminile, l’indiana Neeru Neeru ha infranto 75 piattelli su 75, piazzandosi al primo posto. Lo stesso risultato è stato ottenuto nel torneo maschile dallo spagnolo Andres Garcia, che guida a punteggio pieno.

La compagine azzurra, supervisionata dai tecnici Marco Conti, Fabrizio Satolli e Aldo Humberto Bionda, insegue a breve distanza. Tra le donne, Erica Sessa e Silvana Maria Stanco hanno terminato la prima parte di gara con il punteggio di 71 su 75. Più attardata risulta Jessica Rossi, ferma a quota 68 bersagli colpiti.

Per gli uomini, la prestazione migliore per l’Italia porta la firma di Erminio Frasca, il quale ha chiuso con 73 piattelli centrati. Lo tallona Daniele Resca con 72 centri, mentre Diego Valeri ha archiviato la prima fase con 71 tiri a segno. A questi si aggiungono i tiratori fuori classifica Lorenzo Ferrari, Matteo Marongiu, Alessandra Della Valle e Martina Grioni.

Gli ultimi lanci e le dirette televisive

Il programma di oggi, 11 luglio, prevede la conclusione della qualificazione con gli ultimi 50 piattelli a disposizione di ogni specialista. Questa fase delineerà la graduatoria, dalla quale emergeranno i migliori 8 atleti per categoria che accederanno alle sfide per le medaglie.

L’appuntamento con le finali è fissato per il pomeriggio odierno e godrà della copertura televisiva su Rai Sport.

Le telecamere trasmetteranno in diretta l’evento a partire dalle ore 16.30, orario in cui prenderà il via la finale del Trap femminile.

A seguire, alle ore 18.00, i tiratori si sfideranno nella finale maschile per l’assegnazione del titolo.

L’evento bresciano andrà avanti anche domani, 12 luglio, con la gara a squadre del Trap Mixed Team. Questa specialità culminerà con i match per il podio previsti sempre per le ore 16.30.

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