Noskova è la nuova campionessa di Wimbledon: primo Slam in carriera, ma psicodramma sfiorato

Alla fine Noskova ce l’ha fatta e ha battuto Muchova in tre set, conquistando il primo Slam della sua carriera

Sull’erba di Wimbledon sventola la bandiera ceca e il sorriso di Linda Noskova. A 21 anni, la giovanissima tennista ceca conquista il primo Slam della carriera, superando l’esperta connazionale Karolina Muchova per 6-2 5-7 6-3 in due ore e 27 minuti di intenso e appassionante gioco.

Il match sembra in discesa per Noskova, che domina un primo set davvero agevole, chiuso in soli 31 minuti sul 6-2 grazie a un break decisivo nel terzo game. Ma il tennis è fatto di emozioni e la tensione gioca un brutto scherzo alla giovane promessa.

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Sul 5-2 nel secondo set, Noskova spreca ben cinque preziosi match point, subendo la clamorosa rimonta di una grintosa e tenace Muchova, che vince cinque game di fila e si aggiudica il parziale 7-5.

Noskova reagisce e porta a casa Wimbledon

Sembra l’inizio di un incubo, ma Noskova si ricompatta subito. Nel terzo set, dopo aver salvato tre palle break iniziali, la 21enne trova il break immediato e la fuga sul 3-0. Stavolta niente blackout: Noskova chiude definitivamente il match sul 5-3 e si lascia cadere esausta sull’erba, assaporando un trionfo enorme che promette di cambiarle la carriera.

Con questa vittoria, Noskova mette a referto il suo ventesimo successo sull’erba dal 2025, il massimo in assoluto nel circuito, e diventa la più giovane connazionale a sollevare il trofeo dai tempi di Petra Kvitova nel 2011.

Per Muchova, giunta meritatamente alla sua seconda finale Slam, resta un grande e amaro rammarico per non essere riuscita a sfruttare l’inerzia del terzo set, ma la nuova giovanissima regina ha già scritto la sua storia.