Eurogym 2026, l’Olimpia Pistoia regala emozioni: l’evento su Sportface Tv

L’Eurogym 2026 continua a dare grandi emozioni a Pistoia: cosa è successo nelle ultime ore. Segui la manifestazione su Sportface

Al PalaCarrara di Pistoia, la grande festa di Eurogym 2026 ha vissuto una giornata indimenticabile grazie alla European Gym for Life Challenge – Large Group, che ha portato in pedana oltre 1.500 giovani atleti provenienti da tutta Europa.

Per sei minuti, i ragazzi hanno incantato il pubblico con coreografie che fondono ginnastica, danza, musica e creatività, trasformando il palazzetto in un’esplosione di costumi colorati, entusiasmo e perfetta sincronia.

Ma al di là dello spettacolo tecnico, ciò che ha colpito è il clima di festa: sorrisi, abbracci e nuove amicizie tra ragazzi di nazioni diverse hanno dimostrato come lo sport sappia abbattere ogni barriera linguistica e culturale, promuovendo inclusione, rispetto e condivisione attraverso il linguaggio universale del movimento.

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Tra le tante esibizioni, a distinguersi per la sua profonda carica emotiva è stata quella dell’associazione sportiva Olimpia Pistoia, unica società pistoiese protagonista nella categoria Large Group. Le atlete pistoiesi hanno scelto di affrontare un tema delicato e di grande attualità: la violenza sulle donne.

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L’Olimpia Pistoia incanta l’Eurogym 2026

La loro coreografia, costruita più sull’espressività, sull’interpretazione e sul coinvolgimento emotivo che sulle grandi difficoltà acrobatiche, ha raccontato un percorso fatto di dolore, speranza e rinascita. Attraverso musica, movimenti e immagini, il gruppo ha trasmesso un messaggio potente e universale, conquistando il lungo e commosso applauso del pubblico presente.

In una manifestazione che celebra l’amicizia tra i popoli, Olimpia Pistoia ha ricordato come la ginnastica possa essere anche uno straordinario strumento di riflessione e sensibilizzazione, confermando Pistoia come vera capitale europea dello sport giovanile e della ginnastica.

Puoi seguire in questi giorni l’Eurogym 2026 su Sportface Tv, disponibile anche su Prime Video Channels e Samsung Tv Plus.