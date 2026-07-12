Arrampicata sportiva, Giulia Randi firma il primo podio italiano in Coppa del Mondo

Giulia Randi firma un grande successo in Coppa del Mondo: arriva il primo podio italiano a Chamonix

L’Italia dell’arrampicata sportiva festeggia un successo storico a Chamonix. Giulia Randi conquista il suo primo podio assoluto in Coppa del Mondo, centrando una clamorosa medaglia d’argento nella specialità speed. La scalatrice azzurra, classe 2002, è stata protagonista di una gara straordinaria, dimostrando una crescita esponenziale e tenendo testa alle più forti velociste al mondo.

Il percorso verso la finale è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo essersi qualificata, la faentina ha esordito negli ottavi stabilendo il nuovo record italiano con un crono di 6.49, superando la cinese Yafei Zhou.

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Ai quarti è arrivato lo scalpo più pesante: Randi ha infatti avuto la meglio sulla statunitense Emma Hunt, detentrice del record del mondo, approfittando anche di un errore dell’americana. In semifinale, l’azzurra ha poi dominato la francese Capucine Viglione, assicurandosi l’accesso alla finalissima.

Spettacolare Giulia Randi: cede solo alla campionessa in carica

Nello scontro diretto per l’oro, Randi ha lottato alla pari per mezza parete contro la fortissima indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi, campionessa del mondo in carica.

L’asiatica ha poi allungato, vincendo con il tempo di 6.22 contro il 6.51 dell’italiana, che ha comunque chiuso la gara con un sorriso, felicissima per questo traguardo che rappresenta una boccata di ossigeno per l’intero movimento azzurro.

Da segnalare, nel contesto della tappa francese, anche le buone prove degli azzurri nella lead maschile, con Giovanni Placci capace di raggiungere la semifinale e chiudere al settimo posto finale, e Filip Schenk, anch’egli abile a qualificarsi per il turno successivo.