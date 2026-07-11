Molfetta 2026, Campionati italiani U23: Soudassi vola nei 400. Rivivi l’evento su Atletica italiana Tv

Un’altra giornata è passata in rassegna a Molfetta con grandi prestazioni e sorprese. L’evento è stato trasmesso in diretta su Atletica italiana Tv

Una prestazione destinata a fare storia, quella andata in scena nella seconda giornata dei Campionati italiani under 23 a Molfetta. Mohamed Soudassi, 19enne talento siciliano di origini marocchine, polverizza il proprio primato personale nei 400 metri con un clamoroso 45.10, migliorandosi di oltre un secondo e piazzandosi al quinto posto nelle liste italiane di ogni epoca.

Il portacolori dell’Enterprise Sport & Service, nato a Khouribga e cresciuto ad Avola (Siracusa) sotto la guida tecnica di Pasquale Aparo, ha disputato una corsa efficace e leggera, nonostante le condizioni ventose.

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Il crono non solo lo proietta al secondo posto all-time nella categoria U23, ma gli garantisce anche lo standard per gli Europei assoluti di Birmingham (fissato a 45.25), dopo una stagione segnata da una frattura al piede rimediata a gennaio. Alle sue spalle, completano il podio Giacomo Hashim Nassor (46.59) e Simone Giliberto (46.86, primato personale).

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Dalle donne agli Assoluti: cosa è successo a Molfetta

Giornata straordinaria anche per il movimento femminile: Sara Cirillo (Acsi Futuratletica) scende a 51.86, mentre Clarissa Vianelli (52.06) e Nancy Demattè (52.43) siglano prestazioni che le collocano ai vertici delle liste italiane under 23 di sempre.

Infine, nel decathlon abbinato ai Tricolori assoluti di prove multiple, Alberto Nonino (Us Quercia Dao Conad) conquista il titolo con 7988 punti, sfiorando il prestigioso muro degli ottomila punti e diventando il quinto italiano di sempre nella specialità.

L’evento continuerà a essere trasmesso in diretta su Atletica Italiana Tv – piattaforma Sportface Tv -, disponibile anche su Samsung Tv Plus e Prime Video.