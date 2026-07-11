Malagò annuncia: “Maldini nuovo Dt dell’Italia”. Nuova pista per la panchina

Si riparte da Paolo Maldini: Giovanni Malagò ha dato l’annuncio a sorpresa e all’improvviso, sarà lui il Dt. E occhio a un nome per la panchina

Ecco la rivoluzione ai vertici del calcio italiano. Giovanni Malagò, nuovo Presidente della FIGC, ha ufficializzato l’ingaggio di Paolo Maldini come nuovo Direttore Tecnico della Nazionale italiana. Un ritorno di peso della leggenda nei quadri dirigenziali del calcio che conta, chiamato a traghettare il movimento azzurro verso le grandi sfide internazionali dei prossimi anni.

L’annuncio, arrivato al termine di un lungo vertice istituzionale, sancisce l’inizio di un progetto ambizioso. Maldini, reduce da un lungo stop dopo l’esperienza dirigenziale al Milan, abbraccerà un ruolo cruciale all’interno della FIGC.

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Non si tratterà di una semplice figura di rappresentanza, ma di un coordinatore tecnico a tutto tondo. Il suo mandato avrà il compito di armonizzare i percorsi delle varie nazionali, dalla Maggiore fino alle giovanili, creando finalmente quel tanto invocato filo rosso tecnico che unisca l’intero movimento azzurro.

La scelta di Maldini e non solo: occhio al nuovo Ct

“È la persona giusta per guardare al futuro”, ha sottolineato Malagò, evidenziando come l’esperienza, la caratura internazionale e la visione tattica dell’ex capitano rossonero siano ingredienti fondamentali per rilanciare la Nazionale.

Maldini avrà il compito di supportare il commissario tecnico, ma anche innovare e puntare sui giovani, dando impulso a un cambiamento culturale essenziale nel calcio. Ma ora la domanda è: chi ci sarà in panchina?

Quello che sembrava ormai un ballottaggio tra Conte e Mancini potrebbe allargarsi a un terzo nome. Secondo ‘Sport Mediaset’, con Maldini Dt, potrebbe balzare in pole Stefano Pioli, con cui ha già lavorato al Milan. Vedremo se la scelta arriverà a stretto giro di posta.