Ciclismo, domani scatta il Tour: cronometro a squadre, come vederla

Il Tour de France 2026 inizia sabato 4 luglio con una prova contro il tempo a squadre lunga 19,6 chilometri a Barcellona.

Tour de France 2026: a Barcellona scatta la lotta per la maglia gialla con una cronosquadre

La corsa a tappe più famosa al Mondo partirà domani dalla Spagna, con una cronosquadre che aprirà l’evento con 23 formazioni da 8 corridori ciascuna.

Il tracciato cronometrato non presenterà difficoltà altimetriche nei primi 16 chilometri, ma imporrà un finale intenso con l’ascesa del Cote de Montjuic di 1100 metri al 5,1% di pendenza media. Dopo una breve discesa, i ciclisti affronteranno gli ultimi 800 metri al 7% di pendenza per giungere al traguardo nei pressi dello Stadio Olimpico.

La prima squadra a scendere dalla pedana di partenza sarà la Caja Rural Seguros RGA alle ore 17.05, mentre l’ultimo gruppo prenderà il via alle ore 18.55.

Al termine di questa giornata avremo una prima classifica generale definita, con i distacchi iniziali tra i big. I riflettori si concentreranno sul campione sloveno Tadej Pogacar in partenza alle ore 18.55, sul danese Jonas Vingegaard atteso alle ore 18.50 e sul belga Remco Evenepoel alle ore 18.45. Tra i grandi nomi figureranno anche il francese Paul Seixas alle ore 18.30 e l’italiano Filippo Ganna, in gara con la INEOS alle ore 18.15.

La a programmazione per tv e streaming: come e dove vederla

Il grande favorito resta Tadej Pogacar, già vincitore delle ultime 2 edizioni e a caccia del 5° successo in carriera alla Grande Boucle.

Il fuoriclasse guiderà la UAE Emirates XRG per la conquista della prima maglia gialla, affiancato da Isaac Del Toro, Felix Grossschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens e Adam Yates.

La compagine cercherà da subito di guadagnare margine sui rivali, specialmente sul Team Visma | Lease a Bike di Vingegaard.

La copertura dell’evento sarà ampia e capillare. La diretta tv sarà trasmessa su Rai 2 dalle ore 17.20 in chiaro. Per lo streaming, il pubblico potrà collegarsi gratis a Rai Play dalle ore 17.20, o utilizzare i servizi per abbonati offerti da Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

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