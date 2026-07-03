Scherma, Mondiali Hong Kong: ritiro pre-Mondiale, le sensazioni

Le Nazionali italiane di spada e sciabola intensificano la preparazione atletica e tecnica in vista del Campionato del Mondo di Hong Kong, in calendario dal 22 al 30 luglio.

La spada azzurra lavora a Castelporziano prima del trasferimento in Cina

Il gruppo della spada maschile e femminile si trova in ritiro a Roma, presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano. Sotto la guida dei commissari tecnici Diego Confalonieri e Dario Chiadò, i 28 atleti convocati svolgono un intenso allenamento collegiale.

Il programma prevede prove in pedana e test fisici per valutare lo stato di forma, con il prezioso supporto degli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Il Presidente federale Luigi Mazzone ha visitato il gruppo durante la sessione pomeridiana e ha ringraziato il Comandante del centro sportivo, il Generale di Divisione Antonio Marco Appella, per l’eccellente ospitalità.

Tra i convocati figurano Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, assistiti dai maestri Alfredo Rota, Maurizio Mencarelli e Roberto Cirillo.

Successivamente, la squadra si trasferirà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, per poi volare a metà luglio in Cina per le sedute di rifinitura che precederanno il definitivo trasferimento a Hong Kong.

Le sciabolatrici chiudono il raduno a Parigi e tornano a Roma

In contemporanea, si è concluso a Parigi l’allenamento della Nazionale di sciabola femminile guidata dal commissario tecnico Andrea Aquili. Sulle pedane dell’INSEP, nella capitale francese, le 6 azzurre convocate, tra cui Michela Battiston, Manuela Spica, Mariella Viale e Chiara Mormile, hanno completato 1 settimana di allenamenti intensi.

Le italiane si sono confrontate in un raduno internazionale particolarmente probante con la Francia, campione del mondo in carica, con la Bulgaria e con la Grecia. Il tecnico Andrea Aquili si è espresso positivamente sul raduno: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. È stata una settimana di grande intensità e qualità, durante la quale le nostre ragazze hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcune delle atlete più forti del panorama mondiale”.

Lo staff, composto anche dal maestro Marco Ciari, dal preparatore Riccardo Nuccio e dal fisioterapista Ferdinando Margutti, ha gestito le sessioni. Le sciabolatrici proseguiranno il percorso la prossima settimana a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.

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