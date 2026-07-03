F1, GP Silverstone: pole Hamilton a sorpresa, il motivo della rinascita del motore

Tutto ed il contrario di tutto. Se in Austria la Ferrari aveva lamentato grossi difetti riguardanti le velocità di punta, in Inghilterra le due Rosse sono le più veloci nonostante le sensazioni negative della vigilia.

Hamilton vola a Silverstone: pole position nella Sprint davanti ad Antonelli

Lewis Hamilton ha conquistato la 1ª posizione in griglia per la gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2026. Il pilota della Ferrari ha completato un venerdì perfetto sul circuito di Silverstone, entusiasmando il pubblico di casa. La scuderia di Maranello ha confermato l’ottimo passo evidenziato nelle prove libere.

Durante la 1ª sessione della SQ1, con le gomme medie obbligatorie per regolamento, le monoposto rosse hanno siglato una doppietta provvisoria. Hamilton ha chiuso in testa in 1’29″273, davanti a Leclerc staccato di 1 decimo. In questa fase sono arrivate le eliminazioni delle Haas di Bearman e Ocon, delle Cadillac di Perez e Bottas, e delle Aston Martin di Alonso e Stroll. Nella successiva fase della SQ2 Hamilton è rimasto ancora il pilota più veloce fermando il cronometro a 1’28″747, con 1 decimo di vantaggio su Antonelli e quasi 2 su Leclerc. Tutti i big hanno superato il taglio, incluso Norris che a fatica ha centrato il passaggio del turno. Tra gli esclusi dalla top 10 si registrano le Alpine di Gasly, 11°, e Colapinto, 14°, le Audi di Bortoleto, 12°, e Hulkenberg, 13°, e le Williams di Sainz, 15°, e Albon, 16°.

La sessione decisiva della SQ3 ha visto finalmente l’introduzione delle gomme soft con un unico tentativo veloce a disposizione. Hamilton ha gestito la pressione e si è preso la pole Sprint in 1:28.376. Il britannico ha beffato per soli 11 millesimi Antonelli, che domani scatterà 2° e cercherà di allungare sul rivale Russell, 5° in griglia. Verstappen ha ottenuto il 3° tempo a 321 millesimi dal leader, precedendo Leclerc, 4° a 327 millesimi. Alle spalle dei primi 4 si sono classificati Russell a 357 millesimi e le 2 McLaren di Norris, 6° a 364 millesimi, e Piastri, 7° a 396 millesimi.

Ferrari, miracolo a Silverstone

Ma come è rinata la Ferrari? Nonostante le dichiarazioni disastrose della vigilia, le Ferrari hanno dominato anche per quanto riguarda le velocità di punta.

L’inaspettata rinascita della Ferrari a Silverstone trova una difficile spiegazione tecnica. Probabilmente in Austria l’altitudine e le alte temperature hanno mandato in cortocircuito l’algoritmo energetico della Power Unit di Maranello, limitando pesantemente il rendimento del sistema ibrido. In Gran Bretagna le condizioni atmosferiche standard hanno invece permesso alla SF-26 di recuperare almeno 15 kW di potenza, ottimizzando il bilancio energetico e riallineandosi ai livelli della Mercedes. Questo balzo in avanti ha sbloccato il reale potenziale degli aggiornamenti ADUO e dei nuovi carburanti Shell, garantendo a Hamilton l’efficienza necessaria per dominare i curvoni veloci e centrare la pole position.

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