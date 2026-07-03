Atletica: Pernici cancella Fiasconaro dopo 53 anni, vola Diaz

L’atletica italiana vive una serata memorabile grazie alle storiche prestazioni firmate da Francesco Pernici negli 800 metri a Nancy e da Andy Diaz nel salto triplo a Barletta.

Pernici riscrive la storia degli 800 metri a Nancy

Il record nazionale più longevo dell’atletica italiana è ufficialmente crollato dopo 53 anni e 6 giorni.

Francesco Pernici ha vinto il doppio giro di pista andato in scena a Nancy, in Francia, bloccando il cronometro sul tempo di 1:43.60. Il 23enne bresciano ha cancellato il mitico 1:43.7 manuale che Marcello Fiasconaro ha stabilito il 27 giugno 1973. L’allievo di Dalmazio Bersini ha migliorato di 24 centesimi il proprio limite personale, scendendo sotto il muro di 1’44” per la 3ª volta in carriera in questa tappa silver del World Continental Tour. Pernici ha preceduto sul traguardo il francese Louey Ouerrat (1:43.81) e lo spagnolo David Barroso (1:43.83).

Con questa prestazione, l’azzurro ha siglato l’8° tempo mondiale stagionale e il 2° riscontro europeo dell’anno, dietro all’1:42.98 del britannico Max Burgin. Per l’atleta si tratta di un risultato storico che lancia grandissime ambizioni in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Diaz domina a Barletta con il primato mondiale stagionale

Prestazione super anche per Andy Diaz. Il triplista ha illuminato la serata sulla pista di Barletta intitolata a Pietro Mennea, vincendo la gara di salto triplo con la misura di 17.72 metri, con 1,0 m/s di vento a favore.

Il Campione del Mondo indoor e bronzo olimpico di Parigi 2024 ha piazzato la stoccata vincente al 1° tentativo, migliorando di 13 centimetri lo stagionale di 17.59.

Il 30enne di origini cubane ha superato Simone Biasutti (16.81) e lo sloveno Martin Medvesek (15.55). Grazie a questo salto, Diaz si è impossessato della miglior prestazione mondiale dell’anno, superando il 17.71 del portoghese Pedro Pichardo e il 17.69 del giamaicano Jordan Scott. L’atleta ha poi rinunciato alla 2ª prova, ha commesso 3 nulli e ha passato il 5° tentativo.

Questo exploit lancia un segnale importante in avvicinamento agli Europei di Birmingham, per il momento d’oro della nostra Atletica dopo il record personale di Jacobs sui 100 metri ottenuto in settimana.

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