Tennis, Wimbledon: Djokovic e Sinner volano agli ottavi, disastro Medvedev

Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026, superando i rispettivi turni al termine di 2 sfide molto combattute. Fuori a sorpresa Medvedev.

Sinner batte Brooksby e centra un record storico

Jannik Sinner ha superato Jenson Brooksby per 6-4, 6-3, 6-4 sul Court 1 dopo 2 ore e 13 minuti.

L’azzurro, atteso dalla sfida con Shintaro Mochizuki, si è qualificato agli ottavi a Londra per la 5ª volta consecutiva. Nel 1° set Sinner ha trovato il break sul 3-3, chiudendo 6-4 in 37 minuti. Nel 2° parziale l’italiano ha salvato palle break sull’1-1 e sul 2-3, strappando poi il servizio nel 7° e nel 9° game per il 6-3. Il 3° set si è aperto con un break di Brooksby, ma Sinner ha rimontato subito e ha poi sfruttato gli errori del rivale sul 4-3, chiudendo al 3° match point.

L’azzurro ha registrato il 66% di prime in campo con l’87% di punti vinti (46 su 53) e il 37% sulla seconda, firmando 29 vincenti e 27 gratuiti. Con questo successo l’italiano vanta 20 vittorie su 20 nei terzi turni Slam ed è il più giovane a raggiungere gli ottavi per 5 anni di fila dai tempi di Pete Sampras.

Djokovic supera Rinderknech a fatica in 4 set

Vince anche Djokovic. Il tennista serbo ha superato il francese Arthur Rinderknech per 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 dopo 2 ore e 24 minuti.

Nonostante il successo di Djokovic, le statistiche hanno premiato il transalpino, autore di 21 ace contro 15 e dell’82% di punti sulla prima palla rispetto al 73% del serbo. Rinderknech ha conquistato anche più punti totali (117 a 108) e più vincenti (67 a 40), ma Djokovic ha fatto la differenza limitando gli errori non forzati (16 contro 25).

Nel 1° set, il serbo ha chiuso sul 7-5 grazie a un break nell’11° gioco. Nel 2° parziale Djokovic ha salvato una palla break e ha strappato il servizio al 3° game, archiviando la pratica sul 6-4. Dopo aver ceduto il 3° set per 6-1, il serbo ha reagito nel 4°, trascinando l’avversario al tie-break. Sul 5-4 Djokovic si è procurato un match point, capitalizzato sul 7-4 finale.

Sorpresa nel tabellone per Sinner dopo le uscite di Jodar e Medvedev

Sorprendono invece le eliminazioni dello spagnolo Rafael Jodar e del russo Daniil Medvedev che cambiano radicalmente il percorso di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo affronterà agli ottavi il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 ATP proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, l’azzurro sfiderà ai quarti di finale il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, che ha estromesso la testa di serie numero 8 Medvedev in 3 set, e il polacco Hubert Hurkacz. Dunque, tra Sinner e la semifinale non ci sono più teste di serie.

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