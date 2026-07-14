La Spagna è la prima finalista del Mondiale! Francia battuta 2-0

La Spagna elimina la Francia e si guadagna la finale del Mondiale: decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro

La sfida più attesa si è chiusa con un epilogo piuttosto sorprendente. La grande favorita di questo Mondiale, la Francia di Dembelé, Mbappé e Olise, è stata eliminata senza troppe attenuanti da un’ottima Spagna.

Fin da inizio gara, gli iberici hanno tenuto il pallino del gioco e hanno fatto girare a vuoto i transalpini grazie a una prestazione maiuscola del centrocampo, in particolare di Rodri. Nel corso della partita, le cose non sono cambiate, anzi si è accanita anche la sfortuna di una serata storta sui ragazzi di Deschamps.

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Digne ha fatto un grave errore e ha fatto fallo su Yamal, concedendo il calcio di rigore agli spagnoli. Oyarzabal non ha lasciato scampo a Maignan, realizzando l’1-0. La rete non ha cambiato il copione della partita, né è riuscito a farlo Deschamps con i cambi.

Il secondo tempo ha portato al Spagna in finale meritatamente

Con il passare dei minuti il gap tra le due squadre è solo aumentato. La Spagna è sempre parsa più equilibrata e messa meglio in campo e la Francia si è alzata e sfilacciata ancora di più.

Gli iberici hanno trovato il 2-0 con Pedro Porro e da lì in poi hanno solo controllato, subendo pochissimo gli attacchi di Mbappé e compagni. Una Spagna impressionante ha subito solo un gol in questo Mondiale e ora aspetta la seconda finalista, che sarà una tra Argentina e Inghilterra.