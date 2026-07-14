ATP Bastad, Travaglia torna a vincere a livello ATP dopo quattro anni: battuto Krumich

Il marchigiano supera il qualificato ceco con un netto 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti e vola al secondo turno, dove affronterà Mariano Navone.

Stefano Travaglia torna a vincere un match nel tabellone principale di un torneo ATP dopo oltre quattro anni. Il tennista marchigiano, numero 150 del mondo, ha superato il qualificato ceco Martin Krumich al primo turno dell’ATP 250 di Bastad con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Una vittoria importante per il 34enne di Ascoli Piceno, che non conquistava un successo a livello ATP da Marsiglia 2022 e che ora si regala un secondo turno contro Mariano Navone, testa di serie numero 4 del torneo.

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ATP Bastad, Travaglia supera Krumich in due set

Travaglia ha costruito il successo con una prestazione solida, soprattutto nei momenti più delicati.

Nel primo set l’azzurro ha annullato una palla break nel secondo game e poi ha trovato lo strappo nel gioco successivo, salendo sul 2-1. Dopo aver cancellato tre palle consecutive per l’immediato controbreak, il marchigiano ha allungato fino al 4-1.

Krumich ha provato a rientrare, recuperando uno dei due break di svantaggio, ma Travaglia ha mantenuto il controllo e ha chiuso il parziale per 6-4 dopo 52 minuti.

Secondo set in controllo per il marchigiano

Nel secondo set Travaglia ha trovato il break nel terzo game, ma ha subito subito il controbreak del ceco per il 2-2.

Da quel momento, però, l’azzurro ha cambiato passo. Ha strappato nuovamente il servizio a Krumich nel quinto game e poi ancora nel settimo, dopo aver annullato tre palle per il controbreak nel sesto gioco.

Nell’ottavo game Travaglia ha tenuto il servizio a zero e ha chiuso al primo match point sul 6-2.

Le statistiche del match

I numeri confermano la buona prova dell’azzurro. Travaglia ha vinto 68 punti contro i 52 di Krumich e ha trasformato 5 delle 7 palle break avute a disposizione.

Il ceco ha avuto complessivamente più chance in risposta, 9 palle break, ma Travaglia ne ha cancellate 7. Decisivo anche il rendimento con la prima di servizio: il marchigiano ha conquistato il 77% dei punti, contro il 55% dell’avversario.

Travaglia ritrova fiducia dopo i problemi fisici

Il successo di Bastad ha un peso particolare per Travaglia, reduce da anni complicati anche a causa di diversi problemi fisici, in particolare al tendine rotuleo del ginocchio.

La vittoria contro Krumich gli consente di fare un passo avanti anche in classifica: virtualmente è numero 148 del mondo, con l’obiettivo di provare a riavvicinarsi alla top 100.

Al secondo turno c’è Navone

Nel prossimo turno Travaglia affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding ed esentato dal primo turno.

Non ci sono precedenti tra i due. Per l’azzurro sarà un test importante, ma la vittoria all’esordio rappresenta già un segnale incoraggiante.

ATP Bastad, i risultati del primo turno

Tirante b. Ofner 6-3 6-4

Pellegrino b. Budkov Kjaer 6-3 6-2

Midon b. Diaz Acosta 3-6 6-4 6-2

Vallejo b. Damas 6-3 6-3

Dimitrov b. Svrcina 7-6 1-6 6-4

Van de Zandschulp b. Daniel 7-6 6-4

Basilashvili b. Choinski 6-4 7-6

Travaglia b. Krumich 6-4 6-2