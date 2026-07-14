Classifica Tour de France: Pogacar scappa via! Distacco siderale anche da Vingegaard

Tadej Pogacar sta dominando il Tour de France: i distacci ora sono assurdi, anche sul suo principale rivale Vingegaard

Tadej Pogacar non ha rivali. Nella decima tappa del Tour de France 2026, disputata nel simbolico giorno della Festa Nazionale francese, il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates ha scritto un’altra pagina di storia, dominando le asperità del Massiccio Centrale e ipotecando la quinta vittoria finale a Parigi.

Sulle rampe del Col de Pertus (4,5 km all’8,3%), a un chilometro dalla vetta, Pogacar ha innestato il suo cambio di marcia tipico, riprendendo Richard Carapaz e scatenando l’inferno negli ultimi venti chilometri verso Le Lioran.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il campione ha tagliato il traguardo con le braccia al cielo, infliggendo 32 secondi al belga Remco Evenepoel, capace di una dignitosa rimonta nel finale dopo un iniziale stacco.

Pogacar scappa via anche da Vingegaard

La vera notizia, tuttavia, è la sofferenza del danese Jonas Vingegaard. Il principale rivale ha accusato il colpo dopo il triangolo rosso, staccandosi persino dal gruppo dei migliori e chiudendo a 44 secondi dallo sloveno, alle spalle anche del francese Paul Seixas (terzo a 34″) e dello spagnolo Juan Ayuso (quinto a 38″).

Con questa prova di forza, Pogacar ha blindato la maglia gialla, allungando in classifica generale: ora comanda con 3’36” su Vingegaard, 4’06” su Evenepoel e 4’22” su Ayuso. Il messicano Isaac Del Toro ha invece pagato dazio nel finale, accusando un minuto e mezzo.

Mentre il Tour entra nel vivo, la domanda non è più chi vincerà, ma con quale margine Pogacar trionferà. Il fenomeno sloveno ha appena alzato l’asticella, lasciando l’intero plotone a guardare. Di seguito l’attuale classifica.

1 T. Pogacar

UAE Team Emirates – XRG

36:15:02

2 J. Vingegaard

Team Visma-Lease a Bike

+3:36

3 R. Evenepoel

Red Bull-Bora-Hansgrohe

+4:06

4 J. Ayuso

Lidl Trek

+4:22

5 P. Seixas

Decathlon CMA CGM Team

+4:35

6 F. Lipowitz

Red Bull-Bora-Hansgrohe

+4:44

7 I. Del Toro

UAE Team Emirates – XRG

+5:08

8 M. Skjelmose

Lidl Trek

+5:45

9 L. Martinez

Bahrain Victorious

+6:34

10 T. Pidcock

Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team

+11:49