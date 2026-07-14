Atp Umago, Cecchinato subito eliminato: niente derby con Cobolli

Cecchinato deve salutare subito l’Atp Umago: l’italiano è fuori già al primo turno e non ci sarà il derby con Cobolli

Si spegne all’esordio nel tabellone principale la corsa di Marco Cecchinato nell’ATP 250 di Umago 2026. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, il tennista azzurro si arrende al primo turno contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, che si impone con un netto 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Con questa sconfitta, svanisce il sogno di un atteso derby italiano al secondo turno: sarà infatti Burruchaga a sfidare il numero uno del seeding, l’altro rappresentante dei nostri colori, Flavio Cobolli.

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La partita inizia nel peggiore dei modi per Cecchinato, che subisce immediatamente un break a zero. Sebbene riesca a tenere il servizio nel terzo gioco, la mancanza di incisività in risposta pesa come un macigno. L’argentino allunga sul 4-1 e, capitalizzando tre palle break, chiude un primo set da incubo in soli 24 minuti sul 6-1.

Cecchinato delude all’Atp di Umago: cosa è successo

La seconda frazione ricalca inizialmente lo stesso copione: Burruchaga infila sette game consecutivi, volando sul 3-0. Cecchinato, tuttavia, mostra un’inaspettata reazione d’orgoglio.

Recupera uno strappo nel settimo gioco e, dopo aver ceduto nuovamente la battuta, opera un nuovo controbreak portandosi sul 4-5. Nel decimo e decisivo game, durato ben 16 punti, l’azzurro lotta con il cuore, ma cede definitivamente al primo match point dell’avversario.

Un’occasione sprecata per Cecchinato, che lascia il campo a testa alta ma con la consapevolezza di dover migliorare la tenuta mentale nei momenti chiave, mentre il tennis azzurro prepara già il prossimo capitolo con Cobolli.