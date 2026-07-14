Motori in tv, weekend su Sky e NOW: F1 in Belgio, WRC in Estonia, Indycar e GT World Challenge

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio appuntamento con un ricco fine settimana di motori: Formula 1 a Spa-Francorchamps su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

ìNuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio riflettori puntati sulla Formula 1, impegnata a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, decima prova del Mondiale 2026.

Il fine settimana della Casa dello Sport proporrà anche F2, F3, Porsche Supercup, World Rally Championship con il Delfi Rally Estonia, Indycar a Nashville per il Borchetta Bourbon Music City Grand Prix e GT World Challenge Europe con il Round 5.

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Formula 1, GP Belgio in diretta su Sky e NOW

Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Si parte giovedì 16 luglio alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, alle 13.30 e alle 17. Sabato, alle 12.30, la terza sessione di libere, mentre alle 16 sono in programma le qualifiche. Domenica 19 luglio alle 15 il via della gara.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero in cabina di commento. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Mara Sangiorgio sarà inviata al circuito, mentre Davide Camicioli si alternerà durante la stagione tra studio e paddock.

Il post gara sarà affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti per analizzare le azioni della gara e le parole dei protagonisti.

F1 GP Belgio, programma completo su Sky e NOW

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDÌ 17 LUGLIO

Ore 09.50: F3 – Prove Libere

Ore 11.00: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – Prove Libere 2

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: Conferenza stampa Team Principal, in differita

SABATO 18 LUGLIO

Ore 09.55: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche

Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 08.25: F3 – Feature Race

Ore 09.55: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – Gara

Ore 17.00: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.00: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

WRC, Delfi Rally Estonia su Sky e NOW

Nel weekend torna anche il World Rally Championship con il Delfi Rally Estonia.

La prima TV Live Stage è in programma venerdì 17 luglio alle 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Sabato 18 luglio appuntamento con la seconda TV Live Stage alle 16 e la terza alle 18, entrambe su Sky Sport MotoGP. Domenica 19 luglio spazio alle ultime due TV Live Stage, alle 10 e alle 12 su Sky Sport Arena.

WRC Estonia, programma completo

VENERDÌ 17 LUGLIO

Ore 18.30: TV Live Stage 1

SABATO 18 LUGLIO

Ore 16.00: TV Live Stage 2

Ore 18.00: TV Live Stage 3

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 10.00: TV Live Stage 4

Ore 12.00: TV Live Stage 5

Indycar a Nashville, gara domenica su Sky Sport Uno

Spazio anche all’NTT Indycar Series, impegnata a Nashville per il Borchetta Bourbon Music City Grand Prix.

La gara è in programma domenica 19 luglio alle ore 23.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Indycar Nashville, programma

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 23.30: Gara

GT World Challenge Europe, Round 5 nel weekend

Il programma dei motori comprende anche il GT World Challenge Europe con il Round 5. Race 1 è in programma sabato 18 luglio alle 20.30 su Sky Sport Max, mentre Race 2 si correrà domenica 19 luglio alle 14.30 su Sky Sport Arena.

Entrambe le gare saranno disponibili anche in streaming su NOW.

GT World Challenge Europe, programma

SABATO 18 LUGLIO

Ore 20.30: Race 1

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 14.30: Race 2

Motori su Sky, aggiornamenti anche su Sky Sport 24 e social

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti dedicati al fine settimana dei motori.